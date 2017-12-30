البث المباشر
وكالة السودان للأنباء: البشير أصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا يسري 6 أشهر
مراسل العالم:شهداء وجرحى بغارات لطيران العدوان السعودي على سوق شعبي بمديرية الجراحي في محافظة الحديدة
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على تل الزعتر وقرية عطشان في جنوب شرق إدلب بعد معارك مع "النصرة" يواصلون عملياتهم في ادلب الجنوبي الشرقي وي
الكرملين: بوتين يبلغ الأسد بأن روسيا ستستمر بدعم سوريا في الدفاع عن سيادتها
مصادر يمنية: 10 شهيدات بقصف لطيران العدوان السعودي مزرعة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تنفذ حملة دهم للمنازل واعتقالات للمواطنين عقب اقتحامها مدينة الخليل
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تنفذ حملة دهم واعتقالات عقب اقتحامها مدينة الخليل
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة الخليل
مراسل العالم نقلا عن مصادر عسكرية يمنية: إطلاق صاروخ باليستي على مبنى وزارة الدفاع السعودية بالرياض
مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخا باليستيا على هدف عسكري في العاصمة السعودية الرياض

اتهام السلطات السورية بمهاجمة الشعب جزء من حرب إعلامية أمريكية

اتهام السلطات السورية بمهاجمة الشعب جزء من حرب إعلامية أمريكية
السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر قسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي أن الاتهامات التي توجهها واشنطن إلى دمشق بمهاجمة الشعب السوري جزء من حرب إعلامية أمريكية.

العالمالامیرکيتان

وفي تصريح صحفي قال كوساتشوف إن الهدف من دعوات وزارة الخارجية الأمريكية إلى موسكو لإقناع دمشق بوقف هجماتها الوحشية ضد السوريين، هو "تقويض مواقف (الرئيس السوري) بشار الأسد في التسوية السلمية المستقبلية للنزاع في سوريا".

كما أشار البرلماني الروسي إلى أن لهذه الدعوات وظيفة أخرى هي محاولة "إبعاد اتهامات وجهتها هيئة الأركان الروسية مؤخرا إلى واشنطن بتقديم دعم لمسلحي "داعش"الارهابي في سوريا، موضحا أن واشنطن تحاول إثبات أن التحالف الذي تقوده يحارب في سوريا عدوا حقيقيا، في حين تخوض دمشق، بدعم من روسيا، حربا ضد الشعب السوري.

وأعرب كوساتشوف عن اعتقاده بأن هذه المزاعم لن تكون لها تبعات جدية.

206 

روابط ذات صلة

أردوغان: لا مانع لحل مشاكلنا مع أمريكا في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

أموال الاتحاد الأوروبي لا تستخدم بكفاءة في تركيا لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين

طهران: دعم امیركا المخادع للتجمعات الاخیرة لیس سوى نفاق

الحكم بسجن شاب 13 ألف عام....والسبب؟!

اتهام السلطات السورية بمهاجمة الشعب جزء من حرب إعلامية أمريكية

أردوغان: لا مانع لحل مشاكلنا مع أمريكا في سوريا

شاهد.. بنغلادش تعيد 100 ألف من الروهينغا الی ميانمار

واشنطن تريد تسخير الأمم المتحدة لمآربها الضيقة

ليست مزحة.. سوريا تساعد روسيا على إنشاء جيش جديد

اعدام النمر جريمة لا تنسى

طريقة لإجبار الولايات المتحدة على مغادرة سوريا

مصر.. السجن 3 سنوات لمرسي بتهمة "إهانة القضاء"

القيم الغذائية في عصير الجزر وفوائده الوقائية

داغستان: آلاف المواطنين الروس لا يزالون في العراق وسوريا

الأسد وبوتين يتبادلان برقيات التهنئة بمناسبة العام الجديد

موسكو تؤكد التزامها الكامل بنظام العقوبات بحق بيونغيانغ

هذا ما قاله نوري المالكي لـ«صدام» لحظة إعدامه..

تأييدا لحملة عربيات ضد التطبيع.. رائدات مصريات يطالبن بالمقاطعة

الجيش اليمني يشن هجوماً علی تبة القناصين

العبادي: هولاء تسببوا بدخول داعش الى العراق..

من وصف بالامس الايرانيين بالارهابيين، اليوم يزعم دعم احتجاجاتهم ضد الغلاء!

الأکثر مشاهدة