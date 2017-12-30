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قيادي بالحشد يكشف استراتيجية داعش الجديدة !

قيادي بالحشد يكشف استراتيجية داعش الجديدة !
السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

اكد القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري، السبت، أن تنظيم "داعش" بدأ بتصفية الاصوات المناوئة لفكره في حوض حمرين شمال شرق ديالى، فيما اعتبر ما يحدث هو احياء لاستراتيجية اعتمدتها القاعدة بعد عام 2006.

العالم - العراق

وقال المعموري في حديث اعلامي، إن "تنظيم داعش استهدف مؤخرا بعض الشخصيات المعروفة في حوض حمرين (75 كم شمال شرق ب‍عقوبة)، ضمن حدود نواحي جبارة وجلولاء وقره تبه بعضها عشائري والبعض الآخر من النخب المجتمعية المعروفة".

وأضاف المعموري، أن "جميع الشخصيات المستهدفة تشترك بسمة رفض فكر داعش ومقاومته ولها صوت عال في هذا الاطار"، مؤكدا أن "التنظيم بدأ بتصفية تلك الاصوات المقاومة لفكره من خلال هجمات اجرامية تشن بين الحين والاخر".

وأشار المعموري الى، أن "تصفية الاصوات المؤثرة في مجتمعاتها والرافضة لفكر داعش يمثل احياء من قبل التنظيم لذات الاستراتيجية التي اعتمدتها القاعدة بعد 2006 من اجل السيطرة على المناطق تحت ضعط الخوف والدماء".

وكانت مدن حوض حمرين شهدت خلال الاشهر الماضية تسجيل عمليات اقتحام وهجمات استهدفت منازل شخصيات عشائرية ونخبوية مؤثرة رافضة لفكر "داعش".

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