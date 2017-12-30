البث المباشر
مصادر يمنية: أكثر من 20 شهيدا بغارات لطيران العدوان على 3 سيارات قرب أحد المطاعم عند مدخل مديرية الجراحي بالحديدة
مراسلة العالم: شهيد وعدة إصابات بسقوط قذائف على ضاحية الأسد بريف دمشق أطلقها المسلحون في الغوطة الشرقية
وكالة السودان للأنباء: البشير أصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا يسري 6 أشهر
مراسل العالم:شهداء وجرحى بغارات لطيران العدوان السعودي على سوق شعبي بمديرية الجراحي في محافظة الحديدة
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على تل الزعتر وقرية عطشان في جنوب شرق إدلب بعد معارك مع "النصرة" يواصلون عملياتهم في ادلب الجنوبي الشرقي وي
الكرملين: بوتين يبلغ الأسد بأن روسيا ستستمر بدعم سوريا في الدفاع عن سيادتها
مصادر يمنية: 10 شهيدات بقصف لطيران العدوان السعودي مزرعة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تنفذ حملة دهم للمنازل واعتقالات للمواطنين عقب اقتحامها مدينة الخليل
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تنفذ حملة دهم واعتقالات عقب اقتحامها مدينة الخليل
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة الخليل

تركيا تنتج مسلسلا تدور أحداثه في "الكوت والعمارة" بطلب من أردوغان!

تركيا تنتج مسلسلا تدور أحداثه في
السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

بعد النجاح الكبير الذي لاقاه مسلسل قيامة أرطغرل وانتشاره على مستوى العالم والذي يحكي تأسيس الدولة العثمانية، أعلن منتج المسلسل محمد بوزداغ عن تجهيزه مسلسل جديد يحكي التاريخ القريب أي الحرب العالمية الأولى وانتصار العثمانيين على الإنكليز في معركة "حصار الكوت".

العالم - منوعات 

وبث الإعلان الترويجي الأول للمسلسل الأربعاء 27 كانون الأول ومن المقرر أن يبدأ المسلسل أولى حلقاته الخميس 18 كانون الثاني 2018 على قناة TRT1.

وفي لقاء سابق لمنتج و كاتب سيناريو مسلسل قيامة أرطغرل قال، إن الرئيس طلب منه إنتاج مسلسل يتحدث عن الحرب العالمية الأولى وانتصار الأتراك.

وبعد عمل استمر عامين متواصلة من البحث في كتب التاريخ عن تفاصيل تلك الحقبة وتجهيز وإعداد السيناريو والديكور والأزياء قال بوزداغ "لقد عملنا عامين متواصلين ليلاً ونهاراً لأجل إنجاح إخراج هذا المشروع وسيكون عملاً وإنتاجا ضخماً لم يره الجمهور من قبل".

وأشار بوزداغ إلى أن سلسلة قيامة أرطغرل تحدثت عن تأسيس الدولة العثمانية، أما هذا الإنتاج الجديد سيحكي التاريخ الأكثر حداثة وقال "سنحاول أن نحكي في هذا العمل أسطورة الأبطال الذين خرجوا من أسطنبول في الحرب العالمية الأولى والتركيز على الملحمة التي حدثت على رمال الصحراء الغاضبة ونأمل أن يليق العمل بالبطل "مهمتشيك".

وأطلق على المسلسل اسم "مهمتشيك" أيام الفترة العثمانية على جندي الجيش، و"كوت العمارة" هي مدينة تقع على نهر دجلة جنوب العراق، ويحكي المسلسل أحداث أكبر المعارك التي حدثت في الحرب العالمية الأولى وهي معركة حصار الكوت والتي وقعت في العراق بين الدولة العثمانية والقوات الإنكليزية والهندية التي كانت تحت حماية الإنكليز آنذاك وبدأت في أيلول 1915 وانتهت في نيسان 1916 بانتصار الجيش العثماني.

واستمر تدريب وتجهيز الممثلين لمدة 6 أشهر متواصلة على يد أفضل الجنود الأتراك حيث دربوا تدريباً عسكرياً بما يتلاءم مع تلك الفترة في القرن الـ19 من ركوب خيول واستخدام أسلحة والتعامل مع الصعاب التي يواجهها العسكر، وقال المنتج بوزداغ "سيحظى هذا العمل الجديد بالحب الذي حظي به مسلسل قيامة أرطغرل".

 

روابط ذات صلة

تركيا.. توقيع اتفاقية لصناعة منظومة دفاع متوسط المدى

واشنطن تواصل إقناع تركيا عدم شراء "إس-400"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

وسط أزمة "سد النهضة".. مشاورات عسكرية بين قطر وإثيوبيا

روسيا تتهم أمريكا بانتهاك اتفاقية عبر بيع اليابان منظومة دفاعية

مقاضاة الخارجية الأمريكية بسبب مكالمة لـ "هيلاري" وسعود الفيصل

تركيا تنتج مسلسلا تدور أحداثه في "الكوت والعمارة" بطلب من أردوغان!

شاهد: خسائر مهلكة للسعودية في اليمن

قيادي بالحشد يكشف استراتيجية داعش الجديدة !

بالصور....وأخيراً تم حل لغز البلاعات المكشوفة بالإسكندرية!!

السودان.. البشير يعلن "الطوارئ" في ولايتين

المخدرات تشعل نزاعا بين الصين والولايات المتحدة

شاهد.. هكذا احتفل الايرانيون في ذكرى التصدي لفتنة عام 2009

ماذا طالب المتظاهرون في كربلاء ؟

بالفيديو...شاهد ماذا فعل كلب عندما رأى نفسه في المرآة!!

أموال الاتحاد الأوروبي لا تستخدم بكفاءة في تركيا لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين

طهران: دعم امیركا المخادع للتجمعات الاخیرة لیس سوى نفاق

الحكم بسجن شاب 13 ألف عام....والسبب؟!

اتهام السلطات السورية بمهاجمة الشعب جزء من حرب إعلامية أمريكية

أردوغان: لا مانع لحل مشاكلنا مع أمريكا في سوريا

شاهد.. بنغلادش تعيد 100 ألف من الروهينغا الی ميانمار

واشنطن تريد تسخير الأمم المتحدة لمآربها الضيقة

ليست مزحة.. سوريا تساعد روسيا على إنشاء جيش جديد

الأکثر مشاهدة