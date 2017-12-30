تركيا تنتج مسلسلا تدور أحداثه في "الكوت والعمارة" بطلب من أردوغان!

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وبث الإعلان الترويجي الأول للمسلسل الأربعاء 27 كانون الأول ومن المقرر أن يبدأ المسلسل أولى حلقاته الخميس 18 كانون الثاني 2018 على قناة TRT1.



وفي لقاء سابق لمنتج و كاتب سيناريو مسلسل قيامة أرطغرل قال، إن الرئيس طلب منه إنتاج مسلسل يتحدث عن الحرب العالمية الأولى وانتصار الأتراك.

وبعد عمل استمر عامين متواصلة من البحث في كتب التاريخ عن تفاصيل تلك الحقبة وتجهيز وإعداد السيناريو والديكور والأزياء قال بوزداغ "لقد عملنا عامين متواصلين ليلاً ونهاراً لأجل إنجاح إخراج هذا المشروع وسيكون عملاً وإنتاجا ضخماً لم يره الجمهور من قبل".

وأشار بوزداغ إلى أن سلسلة قيامة أرطغرل تحدثت عن تأسيس الدولة العثمانية، أما هذا الإنتاج الجديد سيحكي التاريخ الأكثر حداثة وقال "سنحاول أن نحكي في هذا العمل أسطورة الأبطال الذين خرجوا من أسطنبول في الحرب العالمية الأولى والتركيز على الملحمة التي حدثت على رمال الصحراء الغاضبة ونأمل أن يليق العمل بالبطل "مهمتشيك".



وأطلق على المسلسل اسم "مهمتشيك" أيام الفترة العثمانية على جندي الجيش، و"كوت العمارة" هي مدينة تقع على نهر دجلة جنوب العراق، ويحكي المسلسل أحداث أكبر المعارك التي حدثت في الحرب العالمية الأولى وهي معركة حصار الكوت والتي وقعت في العراق بين الدولة العثمانية والقوات الإنكليزية والهندية التي كانت تحت حماية الإنكليز آنذاك وبدأت في أيلول 1915 وانتهت في نيسان 1916 بانتصار الجيش العثماني.



واستمر تدريب وتجهيز الممثلين لمدة 6 أشهر متواصلة على يد أفضل الجنود الأتراك حيث دربوا تدريباً عسكرياً بما يتلاءم مع تلك الفترة في القرن الـ19 من ركوب خيول واستخدام أسلحة والتعامل مع الصعاب التي يواجهها العسكر، وقال المنتج بوزداغ "سيحظى هذا العمل الجديد بالحب الذي حظي به مسلسل قيامة أرطغرل".