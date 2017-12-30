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وسط أزمة "سد النهضة"..

مشاورات عسكرية بين قطر وإثيوبيا

مشاورات عسكرية بين قطر وإثيوبيا
السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

استقبل هايلي ماريام ديسالين، رئيس مجلس وزراء إثيوبيا،امس، الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية.

العالمافريقيا                  

وجرى خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون المشترك لا سيما في المجالات العسكرية، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، بحضور عبدالعزيز سلطان الرميحي، سفير قطر لدى إثيوبيا، بحسب صحيفة الراية القطرية.

كما اجتمع رئيس الأركان القطري عقب ذلك اللقاء، مع نظيره الإثيوبي الفريق أول سامورا يونس، وناقشا خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما تعزيز التعاون في المجال العسكري، بحسب الصحيفة.

وكان وزير الدفاع القطرى ونائب رئيس مجلس الوزراء خالد العطية، استقبل نظيره الإثيوبي، في نوفمبر/تشرين الثاني، سيراج فجيسا، لمناقشة المجالات الدفاعية والعسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها بالإضافة إلى تبادل الخبرات والدورات التدريبية العسكرية بين البلدين، حسب بيان الدفاع القطرية.

ويأتي التقارب القطري الإثيوبي في ظل أزمة "سد النهضة" بين إثيوبيا ومصر التي تقاطع قطر. وبين الحين والآخر يثير الإعلام المصري قضية وقوف قطر وراء تمويل سد النهضة نكايةً في مصر، غير أن تايي سيلاسي، سفير إثيوبيا في القاهرة، وصف ذلك بالأمر المضحك.

وقال السفير الإثيوبي في حوار على فضائية مصرية، امس ، إن علاقة بلاده مع دولة قطر كانت متقلبة"، نافيا وجود علاقة خاصة بالدوحة، أو تمويل قطري لسد النهضة.

ووقّعت قطر وإثيوبيا في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، 11 اتفاقية تعاون في مجالات اقتصادية عدة، على هامش زيارة وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أديس أبابا. وتنوعت الاتفاقيات في قطاعات السياحة، والاستثمار، والبنية التحتية، ودعم التقارب الثنائي بين رجال الأعمال والمال في البلدين؛ وسبل تعزيز التعاون في مجال السلم والأمن على المستويين الدولي والإقليمي.

اسبوتنيك

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