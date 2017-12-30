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جانفي 2018: إطلاق أكبر صاروخ فضائي صنعته البشرية

جانفي 2018: إطلاق أكبر صاروخ فضائي صنعته البشرية
السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

من المتوقع أن يشهد شهر جانفي 2018 إطلاق أكبر صاروخ فضائي صنعته البشرية، صوب المدار المحيط بالأرض، و نشر رئيس شركة “سبيس إكس” لتكنولوجيا الفضاء، إيلون ماسك، صورة للصاروخ على حسابه الموثق في موقع تويتر.

العالم - امیرکا

و يستطيع الصاروخ حمل 190 ألف كلغ من المعدات، و هو رقم يفوق ما حملته الصواريخ السابقة، كما أن في الإمكان إعادة إستخدامه في مهمات أخرى في الفضاء، و يقول موقع “theverge” التقني إن الصورة تظهر إمكانيات واعدة لعمل الصاروخ في الفضاء.

و تظهر الصورة أن الصاروخ “Falcon Heavy” مؤلف من 3 أجزاء، و في وقت لاحق نشرت شركة “سبيس إكس” صورة للصاروخ بعد وضعه على منصة الإطلاق، ما يعزز الإعتقاد بقرب إطلاقه.

و تبلغ تكلفة الصاروخ الإجمالية 90 مليون دولار أميركي، فيما بلغت تكلفة أغلى صاروخ قبل 60 مليون دولار.

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