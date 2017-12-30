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اليونان يمنح أحد طياري محاولة الانقلاب في تركيا اللجوء السياسي

اليونان يمنح أحد طياري محاولة الانقلاب في تركيا اللجوء السياسي
السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال مصدر قضائي يوناني إن أحد العسكريين الأتراك الثمانية الذين هربوا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب في تركيا، في صيف 2016، حصل على اللجوء السياسي في اليونان.

العالم - أسیا

وكان هذا العسكري أحد قائدي المروحية التي وصل العسكريون الثمانية على متنها إلى مدينة ألكسندروبولي اليونانية على الحدود مع تركيا، في 16 يوليو/تموز 2016.

وقال المصدر نفسه إن الطيار التركي حصل على اللجوء السياسي من مؤسسة قضائية مستقلة رأت، بناء على تقارير حقوقية حول انتهاك حقوق الإنسان في تركيا بعد قمع المحاولة الانقلابية الفاشلة، أن تسليم العسكري المذكور لأنقرة كان سيعرّضه للخطر.

فيما قرر القضاء أن لا دليل يشير إلى أن قائد المروحية المذكور شارك بالفعل في محاولة الانقلاب.

أما القرار بشأن بقية العسكريين الأتراك السبعة فسيتخذ خلال أسابيع، بحسب المصدر.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، رفضت المحكمة العليا اليونانية تسليم العسكريين الثمانية لأنقرة على الرغم من طلباتها المتكررة بذلك.

وأثناء زيارته الرسمية إلى أثينا، مطلع الشهر الجاري، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب أنقرة هذا، مؤكدا أن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس وعده بتسليم العسكريين عقب فشل الانقلاب.

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