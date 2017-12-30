بالفيديو...فتاة ميتة تقتل حارساً في الصين، كيف؟

العالم - حوادث

أن محاولة الانقاذ خلفت ضحيتين بدلاً من ضحية واحدة، حيث شاهد حارس الأمن لحظة سقوط الفتاة من الطابق الـ 11 بأحد المباني، حيث مكان عمله فتدخل سريعاً بشكل غير منطقي في محاولة لتلقف الفتاة بيديه قبل ارتطامها بالأرض، متوهما أنه بإمكانه التقاطها قبل أن تلقى مصرعها، ولم يدرك أن الأمر مستحيل خصوصاً مع قوة الارتطام، حيث اصطدمت الفتاة به ومات الاثنان في لحظة واحدة.

لقي الحارس والفتاة مصرعهما في الحال، بينما سجلت إحدى الكاميرات واقعة محاولة الحارس الشجاع إنقاذ الفتاة، وقد تسبب الفيديو في حزن كبير لدى الآلاف الذين شعروا بالأسف لهذا الحارس الطيب، بعد أن انتشر فيديو محاولة الإنقاذ الفاشلة التي خلفت ضحيتين على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر : وكالات