بالفيديو...هذا ماكان يفعله ثعبان يلتف حول خطوط الكهرباء!!

العالم - منوعات

ورصد الفيديو مطاردة تحبس الأنفاس بين "ثعبان" و"طائر صغير"؛ وشوهد الثعبان خلال الفيديو وهو يلتف حول "خطوط الكهرباء" ويتحرك بشكل مثير للذهول أثناء محاولته الوصول إلى فريسته.

وظهر الثعبان في إحدى اللقطات وقد أصبح على مقربة من الطائر، إلا أن الأخير حلق مبتعداً عنه في اللحظة المناسبة تماماً، لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، إذ أنه سرعان ما ازدادت حدة المطاردة وأصبحت أكثر عنفاً، كما يتضح من خلال الفيديو المرفق أعلاه.

وذكرت صحيفة "Daily Mail- ديلي ميل" البريطانية أن ذلك الفيديو تم التقاطه بولاية "Sabah- صباح" في ماليزيا، من قبل أحد المارة بعد أن انتبه بالصدفة إلى المطاردة التي تحدث على خطوط الكهرباء.

التفاصيل في الفيديو المرفق ....