نجل الداعية سلمان العودة يشعلها: يا بن سلمان... أنت أساس الفساد في المملكة !

العالم - السعودية

ووجه نجل العودة في كلمة قوية له انتقادات نارية للنظام السعودي وولي العهد محمد بن سلمان، الذي اتهمه بأنه أساس الفساد في المملكة ولا يمكن لفاسد أن يحاسب فاسدين في إشارة إلى حملته الأخيرة التي شنها ضد الأمراء والمسؤولين المعتقلين في “الريتز كارلتون” بزعم محاربة الفساد.

ويقول “عبد الله” وفقا للمقطع الذي نشره حساب “معتقلي الرأي”:” لا يمكن حل الفساد من قبل شخص سمح بالفساد وشارك فيه .. والأهم أن ذلك الشخص نفسه غيّب المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات.”

وتابع “رغم أن الفساد موجود في المملكة، إلا أن محاولات محاربته الأخيرة في عهد الملك سلمان مشوبة بالكثير من المشاكل أولها أن الجهات التي يتم من خلالها ممارسة الفساد لا يمكن أن تكون هي مصدر الحل لهذه المشاكل ..”

وأكد نجل “العودة” على أن محاربة الفساد تحتاج إلى جهد جماعي، مضيفا “لأنه تشكل في بلادنا على يد جماعة ضخمة عبر عقود من الزمن، كما يجب إشراك الشعب في هذا الجهد لأن الشعب كان المتضرر الوحيد من ذلك الفساد.”

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