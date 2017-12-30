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زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب "بالاده" بين مدينتي شيراز و بوشهر
السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش
أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في إيران أن زلزالا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضرب حوالي مدينة "بالاده" في محافظة فارس جنوب البلاد.
وكان الزلزال بعمق 18 كيلومترا . فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.
تصنيف :
إیران
حوادث
كلمات دليلية :
#زلزال
#إيران
#بوشهر
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