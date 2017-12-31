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مات "سانتا كلوز" قبل أن يقدِّم الهدايا!!

مات
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

لم يكن يعلم الرجّل الذي يبلغ من العمر 45 سنة بعدما ارتدى زيّ "سانتا كلوز" ليتوجّه إلى مدرسة في إيطاليا لتوزيع هدايا للأطفال أنّه لن يرى الفرح في أعين هؤلاء الأطفال وهم يتسلَّمون الهدايا.

العالم - منوعات 

فقد انتهت الحفلة المدرسية بمناسبة عيد الميلاد عندما سقط "سانتا كلوز" ميتاً في أثناء العرض. وفي حين كان الرّجل على وشك توزيع هدايا أعياد الميلاد على الأطفال، أصيبوا وأهاليهم بالهلع والفزع.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنّ الرجل سقط ميتاً فجأة على خشبة المسرح في أثناء الاحتفال في إحدى المدارس بمدينة أجروبولي جنوبي إيطاليا، وسط صخب العرض المدرسي.

وقال متحدث باسم المدرسة: "كان الأمر مفجعاً، ومفاجئاً تماماً". وحاول عدد من رجال الإسعاف إنقاذ حياة الرجل، ولكن من دون جدوى.

وذكرت الصحيفة الإيطالية "Corriere del Mezzogiorno" أنّ الرجل الذي كان يؤدي دور "سانتا كلوز"، مات بشكل مفاجئ إثر أزمة قلبية.

المصدر : هاف بوست 

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