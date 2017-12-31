مباحثات عسكرية سودانية سعودية في الخرطوم

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وقال بيان صحفي مقتضب من مكتب الناطق الرسمي للجيش السوداني إن الجانبين ناقشا كذلك التدابير المطلوبة للتعاطي مع تطورات الأحداث في المنطقة، وما يستجد من مواقف بما يحقق الأمن والاستقرار ويحمي المصالح الإستراتيجية للبلدين.

وأعلن البيان التزام السودان "بموقفه الثابت تجاه قضايا أمته العربية والإسلامية، والدفاع عن المقدسات، والذود عن الحرمين الشريفين، باعتباره واجبا وفرض عين على كل مسلم".

ولم يتطرق البيان إلى موعد وصول المسؤول السعودي رفقة الوفد المرافق له إلى الخرطوم ولا مدة الزيارة.

ويشارك السودان منذ مارس/آذار 2015 في التحالف الذي تقوده السعودية في عدوانها على اليمن .

المصدر :الجزيرة