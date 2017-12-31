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الجيش اللبناني يكتشف اسلحة ويفكك عبوات في جرود عرسال

الجيش اللبناني يكتشف اسلحة ويفكك عبوات في جرود عرسال
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

ضبط الجيش اللبناني في جرود عرسال السبت، اسلحة من مخلفات الجماعات الارهابية منها اربع عبوات معدة للتفجير.

العالم - لبنان

 

وأصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، بيانا جاء فيه، "بتاريخه، ضبطت قوى الجيش في محلة وادي حميد- جرود عرسال، 3 عبوات ناسفة معدة للتفجير زنة الواحدة منها حوالي 2 كلغ".

واضاف البيان، بان قوى الجيش ضبطت "في محلة وادي العويني- جرود عرسال، 4 عبوات معدة للتفجير زنة كل منها حوالي نصف كلغ، بالإضافة إلى قذيفة هاون ورمانتي بندقية حربية".

واوضح البيان ان جميع هذه الاسلحة هي "من مخلفات التنظيمات الإرهابية، وقد عملت مجموعة من فوج الهندسة على تفكيكها وتفجيرها في أمكنتها".

الوكالة الوطنية للاعلام 

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