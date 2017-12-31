البث المباشر
مصادر فلسطينية: الاحتلال يقتحم منطقة المنشية في بيت لحم
مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يستهدف مرصدا للمقاومة شرق رفح جنوب قطاع غزة
مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يستهدف مرصد للمقاومة شرق رفح جنوب قطاع غزة
الهلال الأحمر: 30 إصابة في المواجهات مع قوات الاحتلال ببلدة أبوديس شرق القدس واستهداف سيارة إسعاف بالرصاص الحي
مراسل العالم: استشهاد أربعة مواطنين يمنيين بغارة لطيران قوى العدوان استهدفت سيارة بمدخل مدينة الجراحي في الحديدة
ا ف ب: موسكو تعلن اعتقال منفذ الاعتداء في سان بطرسبورغ ومدبره
مصادر يمنية: أكثر من 20 شهيدا بغارات لطيران العدوان على 3 سيارات قرب أحد المطاعم عند مدخل مديرية الجراحي بالحديدة
مراسلة العالم: شهيد وعدة إصابات بسقوط قذائف على ضاحية الأسد بريف دمشق أطلقها المسلحون في الغوطة الشرقية
وكالة السودان للأنباء: البشير أصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا يسري 6 أشهر
مراسل العالم:شهداء وجرحى بغارات لطيران العدوان السعودي على سوق شعبي بمديرية الجراحي في محافظة الحديدة

بعد إخفاقات التحالف العربي

السعودية والامارات تحاولان جر واشنطن لـ"مصيدة العقرب"

السعودية والامارات تحاولان جر واشنطن لـ
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

كشفت وثيقة سرية، عن مساعي السعودية والإمارات، لتولي الولايات المتحدة قيادة التحالف للحرب على اليمن، وذلك بعد ما يقارب ثلاث سنوات من إخفاق هذا التحالف بقيادة السعودية في انجاز اية من اهدافه المعلنة، مع استمرار تعثر العمليات العسكرية.

العالم - العالم الاسلامي

ونشر موقع إخباري يمني، وثيقة سعودية، تتضمن مراسلة بين سفير السعودية في واشنطن، خالد بن سلمان، مع السلطات في بلاده، تظهر مشروعاً تسعى إليه الرياض بالتعاون مع أبوظبي لعملية أمريكية كبيرة ستقود من خلالها واشنطن التحالف السعودي في اليمن، وتكشف عن وجود مخطط معد مسبقاً لتدخل أمريكي مباشر، إضافة إلى وجود قواعد أمريكية في اليمن.

وتتضمن البرقية، تحت عنوان "عاجل وسرّي للغاية"، تقريراً حول لقاءات يعقدها السفير السعودي في الولايات المتحدة، بمشاركة سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، من أجل إقناعهم بضرورة الموافقة والإجماع على عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لإصدار قرار أممي بالتدخل العسكري المباشر في الأراضي اليمنية دعماً للتحالف السعودي وفرض وصاية الأمم المتحدة على باب المندب والموانئ اليمنية، وذلك بذريعة الحرص على تأمين سلامة الملاحة الدولية من ما يعتبره هذا التحالف تهديدات الجيش واللجان الشعبية اليمنية حسب زعمه.

ويرد في البرقية، نشرها موقع "العربي" الإخباري اليمني، أن هذه اللقاءات تمت بحضور "القيادات العليا لدائرة الأمن القومي والاستخبارات بوزارة الدفاع الأمريكي".

وأخطرت البرقية سلطات الرياض بموافقة وزير الدفاع الأمريكي الجنرال جيمس ماتيس، على ما قال التقرير إنها تعديلات مطروحة من قبل أبوظبي على خطة "مصيدة العقرب" بقيادة الجنرال جوزيف فوتيل قائد قوات المارينز في قاعدة العند وجزيرة سقطرى حسبما افادت صحيفة الشرق القطرية.

6
 

روابط ذات صلة

شاهد: خسائر مهلكة للسعودية في اليمن

مقتل أربعة جنود سعوديين على حدود اليمن

صواريخ زلزال1 و2 اليمنية تدك مواقع العدوان

ائتلاف 14 فبراير: آن الأوان لتعترف السعودية بهزيمتها في اليمن

هزيمة اﻟﻌﺪوان السعوامريكي علی اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

10 قتلي بحادث مروري في المكسيك

تقارير: دول أوروبية و منظّمات تخطّط لتحويل تونس إلى “بلد لجوء”

بالفيديو: الجيش السوري يحرر عدة قرى بريفي حماة وإدلب

خبر سار للمدخنين!

منظمة الحج الايرانية: مدة اقامة الحجاج بالمدينة المنورة قد تتقلص

مكارم شيرازي: ايران انتصرت في الحرب المفروضة بمنطق الشهادة

اعتقال 118 مطلوبا في عملية امنية بـ 5 محافظات عراقية

العميد غيب برور يحذر من وقوع فتن جديدة اكثر غموضا

2018: سنة اللاعبين الخمسة

بعد إخفاقات التحالف العربي السعودية والامارات تحاولان جر واشنطن لـ"مصيدة العقرب"

الجيش اللبناني يكتشف اسلحة ويفكك عبوات في جرود عرسال

إسبانيا تصنف السعودية "دولة خطرة نوعا ما"

الجيش العربي السوري الاسطوري هو جيش الانقاذ

طائر نورس يساعد لاعبة جولف سويدية على تسديد ضربة "بيردي "

نارام سرجون :على ماذا تراهن يا ماتيس؟ على نفسه سيجني الكلب المسعور..

أول نجم كرة قدم يصبح رئيساً لبلاده!

شاهد.. أحدث مجازر السعودية في اليمن

طائرة استطلاع معادية تخترق اجواء لبنان جنوبا وبقاعا

تطوير ضمادة من الخلايا الجذعية لتحسين رؤية مرضى الشبكية!

بالفيديو: المسلحون يقصفون بلدة محردة بريف حماة خلال أعياد الميلاد

الأکثر مشاهدة