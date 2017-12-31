منظمة الحج الايرانية: مدة اقامة الحجاج بالمدينة المنورة قد تتقلص

العالم - ايران

وأفادت وكالة "تسنيم" ان محمدي الذي يزور السعودية لاجراء المفاوضات مع مسؤولي شؤون الحج السعوديين أشار في صفحته على "الانستغرام" الى انه قام ليلة أمس بزيارة المدينة المنورة والحرم النبوي الشريف وقبور ائمة البقيع عليهم السلام.

وبيّن انه خلال مفاوضاته مع الجانب السعودي طالب بشكل جاد برفع حصة الحجاج الايرانيين وقال: رغم ان وزارة الحج السعودية اثر اكمال مشروع توسعة المسجد الحرام تنوي ازدياد عدد الحجاج الا انه ليس فقط لم يتم ايجاد امكانات جديدة للاقامة في المدينة المنورة فحسب بل اثر هدم اجزاء من مناطق شرق وجنوب والى حدما غرب المسجد النبوي الشريف فان سعة الاقامة تقلصت مقارنة مع السنوات ال4 الماضية.

واضاف: وعلى هذا المنوال فان على الاقل حتى العامين القادمين والذي سيتم تدشين جزء من حي "دار الهجرة" الجديد والحديث والذي يقع على بعد 3 كيلومترات من المسجد النبوي الشريف، فانه يجب تقليص مدة اقامة الحجاج في المدينة المنورة بسبب عدم وجود الامكانيات المناسبة.

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