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تقشف السعودية.. الریاض تدفع 60 مليون دولار للأمير هاري!

تقشف السعودية.. الریاض تدفع 60 مليون دولار للأمير هاري!
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

كشف القصر الملكي في بريطانيا أن السعودية دفعت للأمير هاري وعروسه ميغان ماركل 60 مليون دولار أميركي مقابل قضائهما شهر العسل في مدينة جدة بعد زواجهما المقرر في شهر أيار/ مايو المقبل، وذلك على الرغم من حالة التقشف التي تشهدها السعودية والتي تعتبر الأقسى في تاريخ المملكة، والتي جاءت بالتزامن مع هبوط أسعار النفط منذ أكثر من عامين.

العالم - السعودية

وقالت تقارير غربية إن الخطوة السعودية تأتي في إطار "الإصلاحات التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كما تأتي ضمن دعم التحول الاقتصادي وتنشيط صناعة السياحة في السعودية". 

وبحسب تقرير نشره موقع "ذا بان أرابيا إنكوايرار" الناطق باللغة الانجليزية فإن استضافة الأمير وزوجته لقضاء شهر العسل في مدينة جدة السعودية يأتي أيضاً من أجل الترويج للمملكة على أن "أبوابها مفتوحة" ومن أجل استقطاب السياح إلى البلاد.

وتقول المصادر التي نقل عنها الموقع إن خطة قضاء شهر العسل للأمير هاري، والتي لم يتم الإعلان عنها رسمياً حتى اللحظة، تتضمن قص شريط رالي الشاحنات العملاقة بمدينة جدة، وافتتاح أول فرع لسلسلة مطاعم "هوترز" الأمريكية الشهيرة بمدينة الرياض.

يشار الى أن السعودية تشهد تقشفاً مالياً غير مسبوق فرضه ولي العهد محمد بن سلمان في العامين الأخيرين وطال كافة القطاعات الحيوية في البلاد، وهي إجراءات أدت الى خفض العلاوات والإعانات الحكومية لقطاع واسع من المواطنين السعوديين إضافة إلى تقليص الإنفاق وتسريح أعداد من الموظفين وفرض ضرائب ورسوم جديدة وغير مسبوقة طالت كافة سكان المملكة سواء من المواطنين أو الوافدين المقيمين.
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