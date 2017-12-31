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السلمانية.. مملكة الرقاصين!

السلمانية.. مملكة الرقاصين!
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

"تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تأسست الهيئة العامة للترفيه في 7 مايو 2016 لتقوم على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة، لاثراء الحياة ورسم البهجة.." هكذا تصف به الهيئة العامة للترفيه في السعودية نفسها على موقعها الرسمي.

العالم - السعودية

ليس من باب الصدفة أن يتم الاعلان عن انشاء هكذا هيئة في بلد الحرمين الشريفين تعتني بإقامة حفلات ماجنة راقصة مختلطة رجالً ونساء وعلى مقربة كبيرة من أرض الوحي والتنزيل مكة المكرمة ليتولى سفلة المجتمع مهمة السقوط الاخلاقي للشعب السعودي حيث مراد محمد بن سلمان أرعن آل سعود ونزيل ملاهي ومقامر موناكو ومالطا وباريس.

منذ فترة ليست بطويلة يتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه العديد من أعضاء مجلس الشورى السعودي وهم سكارى ووضع مزري تتوسطهم النائبة نورة شعبان (جليسة ليالي سمر الملك سلمان في قصر اليمامة بالرياض) وهي ترقص بمهارة وسط استقبال وتصفيق الحاضرين نساءاً ورجالاً على بركة سمو صاحب الجلالة - حسب قولها خلال دفاعها عما قامت به من عمل مشين وفاضح.

يبداً مقطع الفيديو بحوار النائبة نورة مع علي العلياني مقدم برنامج "معالي المواطن" على قناة MBC 1، صاحب الصيت المخجل والسيىء حيث كبسته الشرطة الدينية صبيحة يوم الجمعة 12‏/02‏/2016  في وضع مخل للاداب بصحبة عدد من الفتيات في وضع غير اخلاقي، سرعان ما أطلق سراحه وتم الاعتذار منه باعتباره أحد أقرب المقربين لولي العهد وممن أنيطت به مهمة إفساد المجتمع السعودي طبقاً لرؤية 2030.

الأمر لم ولن ينتهي الى هذا الحد فقد اعلنت الهئية العامة للترفيه عبر حساب "روزنامة الترفيه" في "تويتر" عن أمسيات موسيقية كبيرة سيحييها الموسيقار اليوناني "ياني" صاحب صيت التحرش الجنسي بالصبيان، واخرى لكاظم الساهر، ومحمد عبده، وهبة طوجي، ومحمد بن رافعة، وعدد آخر من المطربين لإقامة حفلات رقص مختلطة وماجنة في مدن الرياض وجدة والدمام على شاكلة الاحتفال بالعيد الوطني السعودي في ملاعب الرياض وجدة.

وكأني بالشاعر العربي الشهير محمد بن عبيد الله بن عبدالله، أبو الفتح، المعروف بابن التعاويذي أو سبط ابن التعاويذي (1125 - 1187 م) وهو يصف مملكة السلمانية في أنشودته:

وَقالوا اِستَبانَت يا اِبنَ عُروَةَ إِبنَتُك        فَقُلتُ لَهُم ما ذاكَ في حَقِّهِ نَقصُ

إِذا كانَ رَبُّ البَيتِ بِالدُفِّ مولِــعــاً        فَشيمَةُ أَهلِ البَيتِ كُلِهِمِ الرَقصُ

علي جميل - كاتب وباحث في الشؤون الدولية

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