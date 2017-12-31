البث المباشر
مراسل العالم:سقوط ضحايا إثر غارة لطيران العدوان السعودي استهدفت مواطنين في مديرية صرواح بمأرب
مراسل العالم:اشتباكات بين الجيش السوري وحلفائه ومسلحي "النصرة" في محيط ادارة المركبات بحرستا في ريف دمشق
مصادر فلسطينية: مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الاقصى المبارك تحت حماية من قوات الاحتلال
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين من انحاء متفرقة من الضفة الغربية
مصادر فلسطينية: الاحتلال يقتحم منطقة المنشية في بيت لحم
مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يستهدف مرصدا للمقاومة شرق رفح جنوب قطاع غزة
مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يستهدف مرصد للمقاومة شرق رفح جنوب قطاع غزة
الهلال الأحمر: 30 إصابة في المواجهات مع قوات الاحتلال ببلدة أبوديس شرق القدس واستهداف سيارة إسعاف بالرصاص الحي
مراسل العالم: استشهاد أربعة مواطنين يمنيين بغارة لطيران قوى العدوان استهدفت سيارة بمدخل مدينة الجراحي في الحديدة
ا ف ب: موسكو تعلن اعتقال منفذ الاعتداء في سان بطرسبورغ ومدبره

نيبال توسع قائمة الممنوعين من تسلق "إيفرست"

نيبال توسع قائمة الممنوعين من تسلق
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

حظرت الحكومة النيبالية، المتسلقين الفرديين صعود الجبال التي تشتهر بها البلاد، وبينها جبل إيفرست، أعلى قمة في العالم، وذلك في محاولة لتعزيز السلامة وتقليل الحوادث.

العالم-أسيا والباسفيك

وقال رئيس اتحاد رياضة تسلق الجبال في نيبال، سانتا بير، إن "الجبال في نيبال فريدة من نوعها، ومن الأفضل للمتسلقين دائما أن يتسلقوا مع مرشدين (..) هذا أمر جيد لسلامتهم الشخصية"، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وتضم أراضي نيبال، التي تقع بين الهند والصين، 8 من بين أعلى 10 قمم، ويدفع متسلقو الجبال من جميع أنحاء العالم عشرات الآلاف من الدولارات للحصول على تصاريح تسلق الجبال، ولتأجير مرشدين من قبيلة "الشربا"، لكن بعض المتسلقين يحاولون الوصول لقمم الجبال بأنفسهم.

ونقلت الصحيفة عن الوزير النيبالي للثقافة والطيران المدني، ماهيشور نوبين، قوله، إن القوانين الجديدة تتطلب من جميع المتسلقين، بغض النظر عن مستوى خبرتهم، أن يكونوا مصحوبين بمرشدين محليين، مشيرا إلى أن الحظر سيتم تطبيقه قريبا وينبغي أن يكون قيد التنفيذ في موسم التسلق خلال الربيع المقبل.

وأضاف نوبين أن المتسلقين، الذين يعانون من "إعاقات جسدية" سيتعين عليهم أيضا الحصول على تصريح صحي من أطبائهم، قبل أن تصدر لهم وزارة السياحة النيبالية تصاريح التسلق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحوادث شائعة على قمم نيبال الشاهقة في وجود الانهيارات الجليدية والعواصف الثلجية، وهو ما يؤدي إلى مقتل المتسلقين سنويا، موضحة أنه خلال العام الجاري لقي 6 متسلقين مصرعهم على جبل إيفرست فقط.

روابط ذات صلة

زلزال بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر يضرب نيبال مجددا

وحدات من نيبال تصل ليبيا لحراسة مفوضية اللاجئين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

أوغندا تسحب 281 من جنودها عن الصومال

30 قتيلا على الاقل في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة في كينيا

ترامب ينسب لنفسه وللتحالف الدولي جل النصر على داعش!

صراع الكبار.. ما سر استهداف بن سلمان الوليد بن طلال وملياردراته؟

أحجار الدومينو تتساقط.. قرى جديدة بقبضة الجيش السوري

نيبال توسع قائمة الممنوعين من تسلق "إيفرست"

كيف وصف حسين مرتضى عام 2017 في سوريا؟

الجيش السوري يحبط هجوم المسلحين في محور النشابية بغوطة دمشق

دراسة 4 سيناريوهات لبدأ الحرب مع كوريا الشمالية

الجيش السوري "يدفن" مجموعة إرهابية "أجنبية" في جبل التركمان

السلمانية.. مملكة الرقاصين!

"الجيش الحر" يمهل حلفاء داعش في حوض اليرموك للانشقاق شهرا

إعادة الإعمار أو الورقة الأخيرة في الحرب على سوريا

الأفضل في سنوات الأزمة السورية… 2017.. انتصارات كبرى وتبدلات دولية وإقليمية لصالح دمشق

ميليشيات تركيا: أردوغان في ورطة من تقهقر "النصرة"

امیرعبدالهیان مخاطبا ترامب: لا تأخذك النشوة

ماذا قال شيخ الاسلام عن موقف امريكا من اعمال الشغب بايران

بالفيديو.. مقطع مصور جديد لإرهابي هجوم كنيسة مارمينا في مصر

عالم فلكي شهير يعلن عن موعد التغيير في مصر!

وزير الدفاع السوداني يبحث مع مساعد نظيره السعودي مستجدات المنطقة

الأکثر مشاهدة