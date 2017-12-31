البث المباشر
مراسل العالم:سقوط ضحايا إثر غارة لطيران العدوان السعودي استهدفت مواطنين في مديرية صرواح بمأرب
مراسل العالم:اشتباكات بين الجيش السوري وحلفائه ومسلحي "النصرة" في محيط ادارة المركبات بحرستا في ريف دمشق
مصادر فلسطينية: مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الاقصى المبارك تحت حماية من قوات الاحتلال
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين من انحاء متفرقة من الضفة الغربية
مصادر فلسطينية: الاحتلال يقتحم منطقة المنشية في بيت لحم
مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يستهدف مرصدا للمقاومة شرق رفح جنوب قطاع غزة
مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يستهدف مرصد للمقاومة شرق رفح جنوب قطاع غزة
الهلال الأحمر: 30 إصابة في المواجهات مع قوات الاحتلال ببلدة أبوديس شرق القدس واستهداف سيارة إسعاف بالرصاص الحي
مراسل العالم: استشهاد أربعة مواطنين يمنيين بغارة لطيران قوى العدوان استهدفت سيارة بمدخل مدينة الجراحي في الحديدة
ا ف ب: موسكو تعلن اعتقال منفذ الاعتداء في سان بطرسبورغ ومدبره

صراع الكبار.. ما سر استهداف بن سلمان الوليد بن طلال وملياردراته؟

صراع الكبار.. ما سر استهداف بن سلمان الوليد بن طلال وملياردراته؟
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

"أبعد من مجرد مكافحة الفساد"، هذا ما وصفت به تقارير صحفية عالمية استمرار احتجاز عدد من الشخصيات البارزة في فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة السعودية "الرياض".

العالم - السعودية

ونشر موقع "سيليبرتي نت وورث" المعني بأخبار المشاهير وأغنياء العالم، تقريرا عن السبب الحقيقي لاستهداف المملكة لأبرز مليارديرات العالم، وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال.

وقال الموقع الأمريكي: "السلطات السعودية جمعت عشرات من أكثر اللاعبين تأثيرا في المملكة واعتقلتهم، بدعوى الفساد، لكن الأمر أبعد من ذلك بكثير".

وأشارت إلى أن أبرز المعتقلين من أباطرة الإعلام، مثل الأمير الوليد بن طلال، والملياردير الشهير صالح كامل، وصهر الملك الراحل فهد بن عبد العزيز والملياردير البارز الوليد الإبراهيم.

وتابعت قائلة "المليارديرات الثلاثة يعدوا من أباطرة الإعلام السعودي، وشارك معظمهم في تشكيل الرأي العام السعودي، خاصة وأن أحدهم يمتلك مجموعة قنوات إم بي سي والعربية، فيما أسس آخر أول شبكة قنوات متخصصة مشفرة ART، ويمتلك الأمير الوليد بن طلال شركة روتانا، التي تمتلك معظم أرشيف السينما والدراما العربية".

ووصفت المليارديرات الثلاثة بأنهم ساهموا في تشكيل الرأي العام العربي ليس السعوديين فحسب، لذلك أدرك ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خطورة تأثير الثلاثة.

ونقل الموقع عن مصادر قولهم "إن بن سلمان، يخشى من احتمالية تأثير الثلاثة على فرص صعوده إلى العرش، خاصة وأنه يعمد إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الواسعة النطاق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".

وتابعت المصادر قائلة "الهدف الحقيقي لحملة مكافحة الفساد، هو السيطرة على وسائل الإعلام والرسائل التي تقدمها، حتى لا يتم تقديم أي رسائل تؤثر على بن سلمان أو إجراءاته الإصلاحية".

وأشار الموقع إلى أن أبناء الملك سلمان وإخوة ولي العهد السعودي، يدشنون واحدة من أكبر التكتلات الإعلامية في العالم العربي، والمعتمدة على مجموعة سعودية للبحوث والتسويق، كما تسعى للتوسع في وسائل الإعلام الرقمية وإطلاق شبكة أخبار مالية بالشراكة مع "بلومبرغ".

كما يسعى بن سلمان أيضا للسيطرة المباشرة على وسائل الإعلام في المملكة، وعلى رأسهم العربية و"إم بي سي".

واختتمت قائلة "ولي العهد السعودي يسعى من كل تلك الإجراءات السيطرة على كافة الرسائل والبرامج في كافة وسائل الإعلام الخاصة والعام، ليس مجرد السيطرة على ثروات المليارديرات الثلاثة".
6

روابط ذات صلة

الوليد بن طلال يتحدى ولي العهد ويصمد

وكالة أمیركية: بن سلمان يرغب بما هو أكثر من مجرد مليارات الوليد

الوليد العنيد في مواجهة وريث العرش.. كواليس معركة التحدي بين "أبناء العم"

سر الخلاف بين الوليد وبن سلمان.. والسبب الحقيقي وراء تأخر صفقة التسوية!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

أوغندا تسحب 281 من جنودها عن الصومال

30 قتيلا على الاقل في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة في كينيا

ترامب ينسب لنفسه وللتحالف الدولي جل النصر على داعش!

صراع الكبار.. ما سر استهداف بن سلمان الوليد بن طلال وملياردراته؟

أحجار الدومينو تتساقط.. قرى جديدة بقبضة الجيش السوري

نيبال توسع قائمة الممنوعين من تسلق "إيفرست"

كيف وصف حسين مرتضى عام 2017 في سوريا؟

الجيش السوري يحبط هجوم المسلحين في محور النشابية بغوطة دمشق

دراسة 4 سيناريوهات لبدأ الحرب مع كوريا الشمالية

الجيش السوري "يدفن" مجموعة إرهابية "أجنبية" في جبل التركمان

السلمانية.. مملكة الرقاصين!

"الجيش الحر" يمهل حلفاء داعش في حوض اليرموك للانشقاق شهرا

إعادة الإعمار أو الورقة الأخيرة في الحرب على سوريا

الأفضل في سنوات الأزمة السورية… 2017.. انتصارات كبرى وتبدلات دولية وإقليمية لصالح دمشق

ميليشيات تركيا: أردوغان في ورطة من تقهقر "النصرة"

امیرعبدالهیان مخاطبا ترامب: لا تأخذك النشوة

ماذا قال شيخ الاسلام عن موقف امريكا من اعمال الشغب بايران

بالفيديو.. مقطع مصور جديد لإرهابي هجوم كنيسة مارمينا في مصر

عالم فلكي شهير يعلن عن موعد التغيير في مصر!

وزير الدفاع السوداني يبحث مع مساعد نظيره السعودي مستجدات المنطقة

الأکثر مشاهدة