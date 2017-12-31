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مهنئاً بالعام الجديد ....

العبادي : سيبقى عام النصر خالداً في تاريخ العراق

العبادي : سيبقى عام النصر خالداً في تاريخ العراق
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

هنأ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الاحد، الشعب العراقي بحلول العام الجديد، مؤكدا ان أن "اعام النصر" سيبقى خالداً في تأريخ الشعب.

العالم - العراق

وقال العبادي في بيان صحفي تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، "اتقدم بأحر التهاني والتبريكات واطيب الامنيات لابناء شعبنا الكريم وخصوصا المسيحيين منهم وللبشرية جمعاء بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد".

وأضاف "سيبقى عام النصر الكبير خالداً في تأريخ شعبنا تتجدد ذكراه كل عام ، ونتطلع للعمل معا من اجل الحفاظ على النصر والوحدة والمضي بنفس الهمة والعزيمة من اجل اعادة الاستقرار والإعمار واكمال عودة النازحين الى ديارهم".

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وتابع بالقول "سائلين الله العلي القدير ان يجعله عام خير وسلام واستقرار لشعوب منطقتنا والعالم اجمع وان تتوقف فيه النزاعات والحروب وتتحقق فيه تطلعات الانسانية بمستقبل افضل".

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