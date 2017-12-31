لغم أرضي يودي بحياة جندي وجرح آخر في بنغازي

العالم - ليبيا

ونقلت مصادر إعلامية عن المتحدث باسم القوات الخاصة، ميلود الزوي، أن أحد الجنود التابعين لسرية البركان التابعة للكتيبة الأولى "صاعقة"، لقي مصرعه، جراء انفجار لغم أرضي، زرعه عناصر الجماعات الإرهابية قبل انسحابهم من منطقة السوق البلدي "الفندق"، فيما أصيب أحد رفاقه، وقد نقل للمستشفى لتلقي العلاج.

وطالب الزوي، أهالي منطقة "سي خريبيش" بعدم العودة إلى بيوتهم، حتى تنتهي عمليات تمشيطها من الألغام ومخلفات الحرب، التي دعا الجهات الأمنية بمباشرة أعمالها لمساعدة فرق الهندسة العسكرية في تطهيرها.

المصدر : افريقيا الاخبارية