إصابة شخصين بإطلاق نار قرب الكرملين واعتقال المنفذ

العالم- اوروبا

وفى وقت سابق قالت الوزارة أن شخصين أصيبا نتيجة شجار تخلله إطلاق نار في شارع نيكولسكايا بالقرب من الساحة الحمراء. وقال مصدر لوكالة نوفوستي الرسمية، إن رجلا مسلحا أطلق النار عدة مرات على رأس شاب.

وأعلنت وزارة الداخلية الروسية يوم الأحد: أن " رجال الشرطة أوقفوا فجر الأحد على طريق نوفو ريجسكيه السريع، سيارة يقودها شاب يبلغ من العمر 26 عاما، يشتبه في أنه مطلق النار الذي أصاب رجلا يبلغ من العمر 29 عاما وفتاة تبلغ من العمر 23 عاما في 30 كانون الأول / ديسمبر في مطعم في شارع نيكولسكايا في وسط موسكو".

وأضافت الوزارة "أن المجرم أصيب بجروح أثناء اعتقاله ، وتم تقديم المساعدة الطبية له".

وذكرت الوزارة ، أن سبب الشجار الذي تخللته عملية أطلاق النار، قد يكون بسبب غيرة شخصية، إذ أن الرجل الذي أطلق النار "لم يستطع مشاركة" أمر ما مع شاب جاء إلى الملهى الليلي مع فتاة.

ونقل الجريحان إلى قسم الإسعاف في مستشفى سكليفوسوفسكي وهما في حالة حرجة.

المصدر: نوفوستي