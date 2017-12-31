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الليكود يصوت اليوم على قرار قد يفجر انتفاضة جديدة!

الليكود يصوت اليوم على قرار قد يفجر انتفاضة جديدة!
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن حزب الليكود الحاكم في كيان الاحتلال الاسرائيلي والذى يتزعمه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيصوت مساء اليوم الأحد على مشروع قرار ضم الضفة الغربية والقدس المحتلتين لـ"إسرائيل الكبرى" وقد لا يكون ملزمًا للحكومة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأوضحت الصحيفة، أن التصويت لم يكن ليتم لولا موافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المبدئية على المشروع، فى حين وقع 900 عضو بمركز تكتل الليكود على عريضة للتصويت الليلة.

وجاء فى مشروع القرار أنه ومع مرور 50 عامًا على احتلال الضفة والقدس، فإنه يتوجب العمل على السماح بالبناء الحر بمستوطنات الضفة، بالإضافة لبسط السيادة كاملة على مستوطناتها، ما يعنى سريان القوانين الإسرائيلية هناك".

وجاء على لسان وزراء فى الليكود يدعمون المشروع ومن بينهم وزير القدس "زئيف الكين" أن القرار سيكون الرد الفعلى على المشككين بإعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وأن الضفة بما فيها القدس والأغوار جزء لا يتجزأ من "دولة إسرائيل".

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