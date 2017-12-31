10 نصائح من شرطة مصر للفتيات لتجنب التحرش أثناء احتفال رأس السنة!

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

العالم - منوعات

وجاءت النصائح كالتالي:

1. البعد عن ارتداء الملابس المثيرة.

2. على الفتيات تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

3. سير الفتيات فى مجموعات أفضل من سير الفتاة بمفردها.

4. عدم السير فى الطرق المظلمة.

5. يجب على الفتاة سرعة الإبلاغ حال تعرضها للتحرش.

6. الاتصال بأرقام ...... و .... للإبلاغ عن المتحرش.

7. التعامل بقوة مع المتحرش وعدم شعور الفتاة بأنها مخلوق ضعيف.

8. الاستعانة بالمواطنين فى الشارع لمساعدة الفتاة فى ضبط المتحرش.

9. الالتزام بالأماكن المخصصة للسيدات فى المواصلات أو الطوابير.

10. إذا كانت الفتاة تستقل تاكسى بمفردها.. عليها الجلوس بالمقعد الخلفى.

المصدر : اليوم السابع

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