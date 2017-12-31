بيان هام للداخلية الايرانية حول الأحداث الأخيرة في البلاد

العالم - ايران

وأضاف اسماعیل جبارزاده خلال مؤتمر صحفي له اليوم الاحد 31 ديسمبر 2017، ان الشعب الايراني يتمتع بوعي سياسي عميق، مؤكدا ان الايرانيين اجتازوا الكثير من الظروف الصعبة.

وأشار الى أنه في الاوانة الاخيرة اثير الكثير من اللغط حول سياسات الحكومة خاصة فيما يخص الميزانية.

وأكد جبارزاده ان الحكومة الحالية حققت الكثير من الانجازات على الصعيدين الصحي والاقتصادي، كما نجحت في خفض التضخم، محذرا من ان الاعداء يريدون استهداف الأمن في البلاد لمنع تدفق الاستثمارات الاجنبية الى ايران.

واضاف جبار زاده الى ان بعض الجهات في الداخل والخارج لاتريد الخير للشعب والهدوء للبلد،قائلا ان الحكومة لم تمنع أي تجمعات ما دام لا تتعرض للمتلكات والاموال العامة.

وقال جبار زاده في لقائة الصحفي: خلال الفترة الماضية شاهدنا تجمعات مناهضة للحكومة ولم نعارضها كما وشاهدنا الكثير من التجمعات بطهران بشأن المصارف وهذا امر اعتيادي،الا ان الاعداء يريدون استهداف الأمن في البلاد.

كما اشار المساعد السياسي لوزير الداخلية الايراني الى ان الحكومة حققت نموا اقتصاديا بنسبة 5% بالرغم من تقليل الاعتماد على ايرادات النفط بالميزانية.