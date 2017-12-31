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المساعد السياسي لوزير الداخلية: بعض الجهات في الداخل والخارج لاتريد الخير للشعب والهدوء للبلد
المساعد السياسي لوزير الداخلية: الحكومة لم تمنع أي تجمعات ما دام لا تتعرض للمتلكات والاموال العامة
المساعد السياسي لوزير الداخلية:خلال الفترة الماضية شاهدنا تجمعات مناهضة للحكومة ولم نعارضها
المساعد السياسي لوزير الداخلية:خلال الشهرين الماضيين شاهدنا الكثير من التجمعات بطهران بشأن المصارف وهذا امر اعتيادي
المساعد السياسي لوزير الداخلية:خلال الشهرين الماضيين شاهدنا الكثير من التجمعات بطهران بشان المصارف وهذا امر اعتيادي
مؤتمر صحفي للمساعد السياسي لوزير الداخلية الايراني
المساعد السياسي لوزير الداخلية: الاعداء يريدون استهداف الأمن في البلاد لمنع تدفق الاستثمارات الاجنبية الى ايران
المساعد السياسي لوزير الداخلية: الاعداء يريدون استهداف الأمن في البلاد لمنع تدفق الاستثمارات الاجنبية في ايران
المساعد السياسي لوزير الداخلية: الاعداء يريدون استهداف الأمن في البلاد
المساعد السياسي لوزير الداخلية:الحكومة حققت نموا اقتصاديا بنسبة 5% بالرغم من تقليل الاعتماد على ايرادات النفط بالميزانية

بيان هام للداخلية الايرانية حول الأحداث الأخيرة في البلاد

بيان هام للداخلية الايرانية حول الأحداث الأخيرة في البلاد
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال المساعد السياسي لوزير الداخلية الايراني ان الحوادث او التطورات يمكن ادراتها ويمكن تحقيق الاهداف في اجواء آمنة.

العالم - ايران 

وأضاف اسماعیل جبارزاده خلال مؤتمر صحفي له اليوم الاحد 31 ديسمبر 2017، ان الشعب الايراني يتمتع بوعي سياسي عميق، مؤكدا ان الايرانيين اجتازوا الكثير من الظروف الصعبة.

وأشار الى أنه في الاوانة الاخيرة اثير الكثير من اللغط حول سياسات الحكومة خاصة فيما يخص الميزانية.

وأكد جبارزاده ان الحكومة الحالية حققت الكثير من الانجازات على الصعيدين الصحي والاقتصادي، كما نجحت في خفض التضخم، محذرا  من ان الاعداء يريدون استهداف الأمن في البلاد لمنع تدفق الاستثمارات الاجنبية الى ايران.

واضاف جبار زاده  الى ان بعض الجهات في الداخل والخارج لاتريد الخير للشعب والهدوء للبلد،قائلا ان الحكومة لم تمنع أي تجمعات ما دام لا تتعرض للمتلكات والاموال العامة.

وقال جبار زاده في لقائة الصحفي: خلال الفترة الماضية شاهدنا تجمعات مناهضة للحكومة ولم نعارضها كما وشاهدنا الكثير من التجمعات بطهران بشأن المصارف وهذا امر اعتيادي،الا ان الاعداء يريدون استهداف الأمن في البلاد.

كما اشار المساعد السياسي لوزير الداخلية الايراني الى ان الحكومة حققت نموا اقتصاديا بنسبة 5% بالرغم من تقليل الاعتماد على ايرادات النفط بالميزانية.

 

 

 

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