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قائد مقر القدس: إنقاذ رهينة ايراني في بلد جار

قائد مقر القدس: إنقاذ رهينة ايراني في بلد جار
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

قال قائد مقر القدس التابع لقوات الحرس الثوري البرية الواقع في جنوب شرق إيران إنّ قوات هذا المقر استطاعت خلال عملية استخبارية ميدانية إنقاذ مهندس شركة «جهاد نصر» الذي تم اختطافه إلى إحدى الولايات الحدودية التابعة لأفغانستان.

العالم - ايران 

وأعلن القائد محمد ماراني اليوم الأحد من مدينة زاهدان بأنّ هذا المهندس كان مقاولاً بمشروع مد المياه إلى مزارع مدينة هامون شمال محافظة سيستان وبلوشستان وعند عودته في تاريخ 14 ديسمبر الى مقر إستراحته تم اختطافه على يد جماعة بين طريق هامون وزابل.

وأضاف ماراني: إنهم نقلوا المهندس حسين حاج ملك إلى أفغانستان مطالبين اُسرته بدفع فدية قدرها خمسة ملايين دولار مؤكدين على قتله إن لم تنفذ مطالبهم مما جعل والد هذا المهندس يراجع مقرنا لطلب المساعدة.. فقامت قوات مقر القدس بالتنسيق مع المراجع القضائية وبفضل قيامها بعمليات استخبارية ميدانية بإنقاذه من قبضة هؤلاء المختطفين في الـ24 من ديسمبر هذا العام.

كما أدت العملية إلى التعرف على خمسة أفراد من أعوان المختطفين الناشطين داخل البلد والقبض عليهم وهم من أتباع أفغانستان كانوا يمارسون تهريب المخدرات والسلاح إلى جانب عمليات الإختطاف والذين إعترفوا بالقيام بخمس عمليات اختطاف داخل اراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

المصدر: إرنا

 

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