البث المباشر
المساعد السياسي لوزير الداخلية: بعض الجهات في الداخل والخارج لاتريد الخير للشعب والهدوء للبلد
المساعد السياسي لوزير الداخلية: الحكومة لم تمنع أي تجمعات ما دام لا تتعرض للمتلكات والاموال العامة
المساعد السياسي لوزير الداخلية:خلال الفترة الماضية شاهدنا تجمعات مناهضة للحكومة ولم نعارضها
المساعد السياسي لوزير الداخلية:خلال الشهرين الماضيين شاهدنا الكثير من التجمعات بطهران بشأن المصارف وهذا امر اعتيادي
المساعد السياسي لوزير الداخلية:خلال الشهرين الماضيين شاهدنا الكثير من التجمعات بطهران بشان المصارف وهذا امر اعتيادي
مؤتمر صحفي للمساعد السياسي لوزير الداخلية الايراني
المساعد السياسي لوزير الداخلية: الاعداء يريدون استهداف الأمن في البلاد لمنع تدفق الاستثمارات الاجنبية الى ايران
المساعد السياسي لوزير الداخلية: الاعداء يريدون استهداف الأمن في البلاد لمنع تدفق الاستثمارات الاجنبية في ايران
المساعد السياسي لوزير الداخلية: الاعداء يريدون استهداف الأمن في البلاد
المساعد السياسي لوزير الداخلية:الحكومة حققت نموا اقتصاديا بنسبة 5% بالرغم من تقليل الاعتماد على ايرادات النفط بالميزانية

تصريحات يحيى السنوار عن ايران "تستفز" الاعلام الخليجي!

تصريحات يحيى السنوار عن ايران
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

من غير المنطقي الصمت على الهجوم الكبير الذي يطال القائد العام لحركة حماس بعد خرجته الاعلامية التي تحدث من خلالها عن مهاتفته للواء قاسم سليماني واصفا اياه بأنه "محب لفلسطين منذ زمن بعيد" كاشفا عن رغبته في تقديم العون العسكري المباشر لانقاذ مدينة القدس من المخططات الصهيونية التي تستهدفها.

العالم - فلسطين

نعم فالمطلوب اليوم في ظل سقوط الاقنعة على الكثير من الانظمة المطبعة المضي قدما في هذا الخط "الفاضح" وكل خطوة في غير هذا الاتجاه صارت "جريمة" تستدعي العقاب والهجوم والرجم على السوشال ميديا ووسائل الاعلام.

والدليل ان اعلاميين خليجيين كثر هاجموا يحيي السنوار حتى ان البعض دعا لطرد الفلسطيين الذين يدعمون "حماس والجهاد الاسلامي" ومصادرة أملاكهم في السعودية مثلا لانهم اصطفوا في خندق "العدو الفارسي".

تابعت تصريحات السنوار عبر شاشة "الميادين" واعدتها مرارا وتكرارا عبر "اليوتيوب" ولم أجد فيها أمرا مجانبا للصواب وكان الاجدى بهؤلاء "المنزعجين" مجابهة "الكرم الايراني" مع فصائل المقاومة من خلال الدعم والسير على ذات النهج السليم وليس العكس عبر الهرولة للحضن الصهيوني والانخراط في محاربة الشرفاء والوقوف ضد فلسطين واهلها.

قالها نزار قباني يوما "الى فلسطين طريق واحد يمر من فوهة بندقية".

نحن مع من يدعم هذا الخط كائنا من كان وفقط..

* عادي العوفي – رأي اليوم

108-104

روابط ذات صلة

امتداح السنوار لسليماني: إيران.. حرامٌ على حماس وحلالٌ على غيرِها؟!

بحضور الوفد الامني المصري.. السنوار يدعو الفصائل لاجتماع طارئ

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

تعرف على فوائد الشمندر في عالم الصحة

5404 إصابة خلال مواجهات في الضفة وغزة والقدس منذ اعلان ترامب

شاهد.. ماذا فعل الاميركان قبل وصول القوات العراقية لطوزخورماتو

مقتل 6 أشخاص جراء تحطم طائرة في أستراليا

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية صامتة في الأقصى

شاهد بالفيديو، الراجمة الروسية TOS -1A تستهدف النصرة بريف ادلب

محرقة كبيرة لمرتزقة العدوان بعد هجمات وضربات صاروخية للجيش اليمني

قائد مقر القدس: إنقاذ رهينة ايراني في بلد جار

احذر.. «دواء الكحة» سام في هذه الحالة!!

تصريحات يحيى السنوار عن ايران "تستفز" الاعلام الخليجي!

بيان هام للداخلية الايرانية حول الأحداث الأخيرة في البلاد

بشكل مفاجئ.. الدولار "الأسود" يحلق عاليا في السوق السورية!

ينمو جلد وجهها دون توقف، لكنها ترفض العلاج لهذا السبب!

بالفيديو: التحالف الأمريكي يجلي قادة "الرايات البيض" الإرهابية في طوز خورماتو

10 نصائح من شرطة مصر للفتيات لتجنب التحرش أثناء احتفال رأس السنة!

الليكود يصوت اليوم على قرار قد يفجر انتفاضة جديدة!

مقتل 12 أشخاص على الأقل في انفجار شرقي أفغانستان

إصابة شخصين بإطلاق نار قرب الكرملين واعتقال المنفذ

مقتل واصابة عشرات المرتزقة بثلاث عمليات للقوات اليمنية بالجوف

بالصور.. عراقي يقود دراجته وقوفاً من البصرة الى ذي قار!

الأکثر مشاهدة