تصريحات يحيى السنوار عن ايران "تستفز" الاعلام الخليجي!

العالم - فلسطين

نعم فالمطلوب اليوم في ظل سقوط الاقنعة على الكثير من الانظمة المطبعة المضي قدما في هذا الخط "الفاضح" وكل خطوة في غير هذا الاتجاه صارت "جريمة" تستدعي العقاب والهجوم والرجم على السوشال ميديا ووسائل الاعلام.

والدليل ان اعلاميين خليجيين كثر هاجموا يحيي السنوار حتى ان البعض دعا لطرد الفلسطيين الذين يدعمون "حماس والجهاد الاسلامي" ومصادرة أملاكهم في السعودية مثلا لانهم اصطفوا في خندق "العدو الفارسي".

تابعت تصريحات السنوار عبر شاشة "الميادين" واعدتها مرارا وتكرارا عبر "اليوتيوب" ولم أجد فيها أمرا مجانبا للصواب وكان الاجدى بهؤلاء "المنزعجين" مجابهة "الكرم الايراني" مع فصائل المقاومة من خلال الدعم والسير على ذات النهج السليم وليس العكس عبر الهرولة للحضن الصهيوني والانخراط في محاربة الشرفاء والوقوف ضد فلسطين واهلها.

قالها نزار قباني يوما "الى فلسطين طريق واحد يمر من فوهة بندقية".

نحن مع من يدعم هذا الخط كائنا من كان وفقط..

* عادي العوفي – رأي اليوم

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