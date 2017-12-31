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5404 إصابة خلال مواجهات في الضفة وغزة والقدس منذ اعلان ترامب

5404 إصابة خلال مواجهات في الضفة وغزة والقدس منذ اعلان ترامب
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

اعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إن عدد الإصابات منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة بلغ 5404 إصابة.

العالم - فلسطين 

وأشار الهلال، في إحصائية أصدرها الأحد، إلى إن هذه الإصابات هي حصيلة الإصابات التي تعاملت معها في تلك الفترة، والتي امتدت من تاريخ 7-30 ديسمبر، وتوزعت كالآتي: 407 اصابة بالرصاص الحي، 919 اصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 3682 اصابة بالغاز المسيل للدموع، 204 اصابة اعتداء بالضرب،130 اصابة ضربات قنابل الغاز،50 اصابة سقوط وحروق،12 اصابة بالقصف.

وأشار الهلال إن عدد الانتهاكات التي وقعت في تلك الفترة ضد الطواقم الطبية التابعة له بلغت من تاريخ:25 انتهاكاً منها 12 اصابة بصفوف المسعفين والمتطوعين وثلاثة حالات عرقلة لسيارات الاسعاف اثناء تأديتها واجبها الانساني، و10 حالات اعتداء على سيارات الإسعاف.

المصدر: فلسطين اليوم 

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