البث المباشر
المساعد السياسي لوزير الداخلية: بعض الجهات في الداخل والخارج لاتريد الخير للشعب والهدوء للبلد
المساعد السياسي لوزير الداخلية: الحكومة لم تمنع أي تجمعات ما دام لا تتعرض للمتلكات والاموال العامة
المساعد السياسي لوزير الداخلية:خلال الفترة الماضية شاهدنا تجمعات مناهضة للحكومة ولم نعارضها
المساعد السياسي لوزير الداخلية:خلال الشهرين الماضيين شاهدنا الكثير من التجمعات بطهران بشأن المصارف وهذا امر اعتيادي
المساعد السياسي لوزير الداخلية:خلال الشهرين الماضيين شاهدنا الكثير من التجمعات بطهران بشان المصارف وهذا امر اعتيادي
مؤتمر صحفي للمساعد السياسي لوزير الداخلية الايراني
المساعد السياسي لوزير الداخلية: الاعداء يريدون استهداف الأمن في البلاد لمنع تدفق الاستثمارات الاجنبية الى ايران
المساعد السياسي لوزير الداخلية: الاعداء يريدون استهداف الأمن في البلاد لمنع تدفق الاستثمارات الاجنبية في ايران
المساعد السياسي لوزير الداخلية: الاعداء يريدون استهداف الأمن في البلاد
المساعد السياسي لوزير الداخلية:الحكومة حققت نموا اقتصاديا بنسبة 5% بالرغم من تقليل الاعتماد على ايرادات النفط بالميزانية

محرقة كبيرة لمرتزقة العدوان بعد هجمات وضربات صاروخية للجيش اليمني

محرقة كبيرة لمرتزقة العدوان بعد هجمات وضربات صاروخية للجيش اليمني
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٢:٤١ بتوقيت غرينتش

نفذ الجيش واللجان الشعبية في اليمن، عدة إنجازات ميدانية استراتيجية، في عدد من محاور الجبهة الشرقية (مأرب – نهم – الجوف) خلال اليومين الماضيين، وتضمنت تلك الإنجازات عمليات عسكرية متنوعة، وضربات صاروخية ومدفعية مسددة، تكبد خلالها مرتزقة العدوان السعودي خسائر مادية وبشرية فادحة.

العالم - مراسلونا

البداية من محور نهم، حيث نفذت الوحدة الصاروخية التابعة لقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية، ضربتين نوعيتين، أطلقت فيهما صاروخين من نوع “زلزال1″ و”زلزال2” على تجمُّعات لمرتزقة العدوان في منطقتَي يام وملح، على الترتيب.

وأفادت مصادر عسكرية للصحيفة، أن الضربتين أصابتا الهدفين بدقة عالية، متسببتين في محرقة كبيرة، سقط فيها العشرات من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة إلى جانب خسائر مادية كبيرة في عتادهم العسكري.

وعلى الصعيد الهجومي، نفذت وحدات من الجيش اليمني واللجان، عملية هجومية مباغتة، استهدفت عدداً من مواقع المرتزقة في كُلٍّ من تبة السفينة وشعب الجرجور بمنطقة القتب، وسقط فيها عددٌ من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة الذين فوجئوا بتقدم الوحدات، وفر بقيتهم من تلك المواقع قبل وصول الوحدات المهاجمة إليها.

وجاء ذلك بالتزامن، مع عملية نوعية للجيش واللجان، تمكنوا خلالها من كسر زحف لقوات المرتزقة على تبة السلطا وموقع البارك، حيث أفاد مصدرٌ عسكري للمسيرة، أن المجاهدين استهدفوا مرتزقة العدوان بنيران مكثفة أوقعت العديد من القتلى والجرحى في صفوفهم وأجبرت البقية على التراجع والفرار، لتنكسر المحاولةُ بشكل كامل.

وفي محافظة مأرب، سجّلت الوحدة الصاروخية، ضربة نوعية من الطراز الثقيل، إذ أطلقت صاروخاً باليستياً نوع “قاهر M2” المطور محلياً، على تجمع لقيادات وأفراد مرتزقة العدوان في معسكر الرويك التابع لهم، وأصابت الضربة البالستية هدفها بدقة عالية، متسببة في خسائر مادية وبشرية كبيرة داخل المعسكر.

وأفادت مصادر عسكرية للصحيفة أن الضربة جاءت بعد رصد معلوماتي واستخباراتي لتحرّكات المرتزقة هناك، حيث تضمّنت المعلومات وجودَ قيادات بارزة ومجاميعَ كبيرةٍ من المرتزقة داخل المعسكر المستهدَف.

وتزامن ذلك، مع تدمير آلية عسكرية للمرتزقة، في مديرية صرواح بالمحافظة ذاتها، حيث أفاد مصدر ميداني لصحيفة المسيرة، أن وحدات من الجيش واللجان، أطلقت صاروخاً موجَّهاً على الآلية، أدّى إلى تدميرها بالكامل ومصرع طاقمها جَميعاً.

وشهدت جبهة الجوف، بالتوازي مع ذلك، عمليات عسكرية نوعية نفذتها وحدات الجيش واللجان الشعبية على عدد من مواقع وتجمعات المرتزقة في أكثر من منطقة، حيث أفادت مصادر عسكرية للمسيرة أن مجاهدي الجيش واللجان نفذوا عمليتين هجوميتين متزامنتين، استهدفت إحداهما مواقع المرتزقة في قرية العبيد بمديرية المتون، بينما استهدفت الأُخْـرَى مواقعهم في منطقة الغرفة والتبّة البيضاء بمديرية المصلوب.

وأفادت مصادر عسكرية للصحيفة أن وحدات الجيش واللجان باغتت مرتزقة العدوان، بتقدم مفاجئ، ووجهت نيراناً مكثفةً صوب تجمُّعاتهم وتحصيناتهم في المواقع التي تم اقتحامُها بالمديرتين، ما أسفر عن سُقُوط أعداد من القتلى والجرحى في صفوفهم، فيما لجأ البقية إلى الفرار.

وتمكّنت وحدات أُخـرى من الجيش واللجان الشعبية، في الوقت ذاته، من كسر محاولتي زحف لمرتزقة العدوان في مديريتي الغيل وخب والشعف بالمحافظة ذاتها، حيث أفادت مصادر ميدانية للمسيرة أن مجاميع من المرتزقة حاولوا الزحف صوب عدد من المواقع في المديرتين، إلا أن الوحدات باشرتهم بنيران مكثفة أسقطتهم تباعاً بين قتيل وجريح، وأجبرت بقيتَهم على التراجع والفرار، بالرغم من أن طيران العدوان حاول مساندتهم بعدد من الغارات.

103-104

روابط ذات صلة

مصادر يمنية:عملية مباغتة للجيش واللجان على مواقع المرتزقة غرب السلان بمديرية المصلوب بالجوف وقتلى وجرحى بصفوفهم

مقتل جنود سعوديين بعملية مباغتة للجيش واللجان في نجران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

تعرف على فوائد الشمندر في عالم الصحة

5404 إصابة خلال مواجهات في الضفة وغزة والقدس منذ اعلان ترامب

شاهد.. ماذا فعل الاميركان قبل وصول القوات العراقية لطوزخورماتو

مقتل 6 أشخاص جراء تحطم طائرة في أستراليا

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية صامتة في الأقصى

شاهد بالفيديو، الراجمة الروسية TOS -1A تستهدف النصرة بريف ادلب

محرقة كبيرة لمرتزقة العدوان بعد هجمات وضربات صاروخية للجيش اليمني

قائد مقر القدس: إنقاذ رهينة ايراني في بلد جار

احذر.. «دواء الكحة» سام في هذه الحالة!!

تصريحات يحيى السنوار عن ايران "تستفز" الاعلام الخليجي!

بيان هام للداخلية الايرانية حول الأحداث الأخيرة في البلاد

بشكل مفاجئ.. الدولار "الأسود" يحلق عاليا في السوق السورية!

ينمو جلد وجهها دون توقف، لكنها ترفض العلاج لهذا السبب!

بالفيديو: التحالف الأمريكي يجلي قادة "الرايات البيض" الإرهابية في طوز خورماتو

10 نصائح من شرطة مصر للفتيات لتجنب التحرش أثناء احتفال رأس السنة!

الليكود يصوت اليوم على قرار قد يفجر انتفاضة جديدة!

مقتل 12 أشخاص على الأقل في انفجار شرقي أفغانستان

إصابة شخصين بإطلاق نار قرب الكرملين واعتقال المنفذ

مقتل واصابة عشرات المرتزقة بثلاث عمليات للقوات اليمنية بالجوف

بالصور.. عراقي يقود دراجته وقوفاً من البصرة الى ذي قار!

الأکثر مشاهدة