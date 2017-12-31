شاهد.. ماذا فعل الاميركان قبل وصول القوات العراقية لطوزخورماتو

العالم - العراق

كما قالت مصادر سورية إن مروحيات أميركية نقلت مجموعات من ارهابيي جماعة داعش الوهابية من مخيم السد جنوب مدينة الحسكة شرقي سوريا الى جهة مجهولة.

لم يكتف التحالف الدولي بقيادة واشنطن في سوريا والعراق بعدم قصف ارهابي جماعة داعش الوهابية حسب معلومات كشفتها موسكو، بل عمد التحالف الى اجلاء قيادات المسلحين في عدد من المناطق.

الأمين العام لمنظمة بدر فرع الشمال محمد مهدي البياتي كشف ان مروحيات الجيش الأميركي في أطراف قضاء طوز خورماتو بالعراق إجلى قادة جماعة الرايات البيض الإرهابية، مشيرا الى أن أهالي المناطق الكردية أكدوا المعلومات.

واكد البياتي ان الاهالي افادوا انه مع وصول القوات العراقية الى اطراف طوز خورماتو شرقي صلاح الدين خلال عملياتها في ملاحقة الارهابيين، قامت القوات الأميركية بعمليات واسعة بمروحياتهم لإجلاء قادة جماعة الرايات البيض الإرهابيين.

عمليات التحالف الاميركي لم تقتصر على العراق فحسب، بل ايضا قامت مروحياتٌ اميركية بنقلِ مجموعاتٍ من ارهابيي جماعة داعش الوهابية من مخيمِ السد جنوب مدينة الحسكة شرقيَ سوريا الى جهة مجهولة.

مصادر محلية اكدت ان المسلحينَ هم نفسهم الذين نقلهم التحالف الاميركي في وقت سابق من ريف دير الزور الشرقي وتحديداً من قرى الشعيطات. كما هبطت طائرات اميركية قرب سد الباسل جنوب الحسكة وعلى متنها عدد من مسؤولي داعش. وأشارت المصادر إلى أن هذه عملية الإنزال للمروحيات الأميركية هي الثانية من نوعها في الآونة الأخيرة.

العمليات الاميركية تاتي في اطار مخططاتها للتمركز في مناطق شرقي سوريا وانشاء قواعد عدة في المنطقة بهدف الاستفادة من الجماعات الارهابية المسلحة وزجها في عمليات التأمر التي تحيكها للمنطقة.

واتهمت مصادر أمنية وسياسية موثوقة القوات الأميركية بإجلاء مئات القادة من تنظيم داعش منذ عام الفين واربعة عشر من مناطق مختلفة من العراق وسوريا بينهم عرب وأجانب على خلفية هزيمتهم على يد القوات العراقية والسورية.

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