البث المباشر
المساعد السياسي لوزير الداخلية: بعض الجهات في الداخل والخارج لاتريد الخير للشعب والهدوء للبلد
المساعد السياسي لوزير الداخلية: الحكومة لم تمنع أي تجمعات ما دام لا تتعرض للمتلكات والاموال العامة
المساعد السياسي لوزير الداخلية:خلال الفترة الماضية شاهدنا تجمعات مناهضة للحكومة ولم نعارضها
المساعد السياسي لوزير الداخلية:خلال الشهرين الماضيين شاهدنا الكثير من التجمعات بطهران بشأن المصارف وهذا امر اعتيادي
المساعد السياسي لوزير الداخلية:خلال الشهرين الماضيين شاهدنا الكثير من التجمعات بطهران بشان المصارف وهذا امر اعتيادي
مؤتمر صحفي للمساعد السياسي لوزير الداخلية الايراني
المساعد السياسي لوزير الداخلية: الاعداء يريدون استهداف الأمن في البلاد لمنع تدفق الاستثمارات الاجنبية الى ايران
المساعد السياسي لوزير الداخلية: الاعداء يريدون استهداف الأمن في البلاد لمنع تدفق الاستثمارات الاجنبية في ايران
المساعد السياسي لوزير الداخلية: الاعداء يريدون استهداف الأمن في البلاد
المساعد السياسي لوزير الداخلية:الحكومة حققت نموا اقتصاديا بنسبة 5% بالرغم من تقليل الاعتماد على ايرادات النفط بالميزانية

شاهد.. ماذا فعل الاميركان قبل وصول القوات العراقية لطوزخورماتو

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

يواصل التحالف الأميركي تقديم الدعم للجماعات الارهابية في سوريا والعراق، حيث أكد الأمين العام لمنظمة بدر فرع الشمال محمد مهدي البياتي أن مروحيات الجيش الأميركي إجلت قادة جماعة الرايات البيض الإرهابية في أطراف قضاء طوز خورماتو في العراق.

العالم - العراق

كما قالت مصادر سورية إن مروحيات أميركية نقلت مجموعات من ارهابيي جماعة داعش الوهابية من مخيم السد جنوب مدينة الحسكة شرقي سوريا الى جهة مجهولة.

لم يكتف التحالف الدولي بقيادة واشنطن في سوريا والعراق بعدم قصف ارهابي جماعة داعش الوهابية حسب معلومات كشفتها موسكو، بل عمد التحالف الى اجلاء قيادات المسلحين في عدد من المناطق.

الأمين العام لمنظمة بدر فرع الشمال محمد مهدي البياتي كشف ان مروحيات الجيش الأميركي في أطراف قضاء طوز خورماتو بالعراق إجلى قادة جماعة الرايات البيض الإرهابية، مشيرا الى أن أهالي المناطق الكردية أكدوا المعلومات.

واكد البياتي ان الاهالي افادوا انه مع وصول القوات العراقية الى اطراف طوز خورماتو شرقي صلاح الدين خلال عملياتها في ملاحقة الارهابيين، قامت القوات الأميركية بعمليات واسعة بمروحياتهم لإجلاء قادة جماعة الرايات البيض الإرهابيين.

 عمليات التحالف الاميركي لم تقتصر على العراق فحسب، بل ايضا قامت مروحياتٌ اميركية بنقلِ مجموعاتٍ من ارهابيي جماعة داعش الوهابية من مخيمِ السد جنوب مدينة الحسكة شرقيَ سوريا الى جهة مجهولة.

مصادر محلية اكدت ان المسلحينَ هم نفسهم الذين نقلهم التحالف الاميركي في وقت سابق من ريف دير الزور الشرقي وتحديداً من قرى الشعيطات. كما هبطت طائرات اميركية قرب سد الباسل جنوب الحسكة وعلى متنها عدد من مسؤولي داعش. وأشارت المصادر إلى أن هذه عملية الإنزال للمروحيات الأميركية هي الثانية من نوعها في الآونة الأخيرة.

العمليات الاميركية تاتي في اطار مخططاتها للتمركز في مناطق شرقي سوريا وانشاء قواعد عدة في المنطقة بهدف الاستفادة من الجماعات الارهابية المسلحة وزجها في عمليات التأمر التي تحيكها للمنطقة. 

واتهمت مصادر أمنية وسياسية موثوقة القوات الأميركية بإجلاء مئات القادة من تنظيم داعش منذ عام الفين واربعة عشر من مناطق مختلفة من العراق وسوريا بينهم عرب وأجانب على خلفية هزيمتهم على يد القوات العراقية والسورية.
103-104
 

روابط ذات صلة

بالفيديو: التحالف الأمريكي يجلي قادة "الرايات البيض" الإرهابية في طوز خورماتو

يونامي: تدمير 175 مبنى في طوزخرماتو باحداث تشرين الاول الماضي

قوة أميركية تتمركز في قاعدة جوية في طوزخورماتو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

تعرف على فوائد الشمندر في عالم الصحة

5404 إصابة خلال مواجهات في الضفة وغزة والقدس منذ اعلان ترامب

شاهد.. ماذا فعل الاميركان قبل وصول القوات العراقية لطوزخورماتو

مقتل 6 أشخاص جراء تحطم طائرة في أستراليا

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية صامتة في الأقصى

شاهد بالفيديو، الراجمة الروسية TOS -1A تستهدف النصرة بريف ادلب

محرقة كبيرة لمرتزقة العدوان بعد هجمات وضربات صاروخية للجيش اليمني

قائد مقر القدس: إنقاذ رهينة ايراني في بلد جار

احذر.. «دواء الكحة» سام في هذه الحالة!!

تصريحات يحيى السنوار عن ايران "تستفز" الاعلام الخليجي!

بيان هام للداخلية الايرانية حول الأحداث الأخيرة في البلاد

بشكل مفاجئ.. الدولار "الأسود" يحلق عاليا في السوق السورية!

ينمو جلد وجهها دون توقف، لكنها ترفض العلاج لهذا السبب!

بالفيديو: التحالف الأمريكي يجلي قادة "الرايات البيض" الإرهابية في طوز خورماتو

10 نصائح من شرطة مصر للفتيات لتجنب التحرش أثناء احتفال رأس السنة!

الليكود يصوت اليوم على قرار قد يفجر انتفاضة جديدة!

مقتل 12 أشخاص على الأقل في انفجار شرقي أفغانستان

إصابة شخصين بإطلاق نار قرب الكرملين واعتقال المنفذ

مقتل واصابة عشرات المرتزقة بثلاث عمليات للقوات اليمنية بالجوف

بالصور.. عراقي يقود دراجته وقوفاً من البصرة الى ذي قار!

الأکثر مشاهدة