داعش يتبنى الهجوم على مقبرة في أفغانستان

العالم – أسیا

وقال عطا الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار في أفغانستان إن هجوما انتحاريا وقع أثناء جنازة بمدينة جلال أباد في شرق البلاد اليوم الأحد مما أسفر عن سقوط 15 قتيلا على الأقل وإصابة 13 شخصا.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث أن المهاجم فجر نفسه وسط الناس الذين تجمعوا في مقبرة بالمدينة للمشاركة في جنازة مسؤول سابق بالإقليم.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن ذلك الهجوم الذي يعد أحد أسوأ الهجمات في العاصمة الأفغانية منذ شهور.

ووفقا لـ"رويترز" أعلنت القوات الأفغانية، المدعومة بضربات جوية أمريكية مكثفة، تحقيق نجاحات كبيرة ضد حركة طالبان وجماعات متشددة أخرى بما في ذلك تنظيم "داعش" إلا أن الهجمات على أهداف مدنية ما زالت مستمرة وتتسبب في إسقاط عدد كبير من القتلى والجرحى.

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