اعتقال 3 اشخاص ينتحلون صفة الحشد الشعبي شمالي بغداد

العالم - العراق



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية تمكنت، بعد ظهر اليوم، من اعتقال ثلاثة اشخاص ينتحلون صفة الانتساب للحشد الشعبي ويحملون هويات مزورة اثناء مرورهم بإحدى نقاط التفتييش التابعة لمنطقة الحسينية، شمالي بغداد".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عناصر النقطة قاموا بنقل الاشخاص الثلاثة الى مركز أمني لاستكمال التحقيق معهم"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت القوات الامنية والحشد الشعبي أعلنت، في أوقات سابقة، عن اعتقال عدد من الأشخاص في بغداد ومحافظات أخرى يمارسون أعمال سرقة وابتزاز باسم الحشد، فيما توعدت كل من يحاول انتحال صفة الحشد بضربه بـ"يد من حديد".