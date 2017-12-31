آخر إحصائيات التجارة الخارجية الإيرانية

العالم - ايران

وحسبما جاء في تقرير إرنا نقلا عن الجمارك الإيرانية، بلغت قيمة إجمالي الصادرات غير النفطية لإيران خلال التسعة أشهر الأولى للعام الجاري 31 مليارا و640 مليون دولار حيث تضاءلت بنسبة 2.39 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.

لكن حجم صادرات السلع الإيرانية الى الصين خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري ارتفع مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم بنسبة 12.78 بالمئة كما شهدت الصادرات الإيرانية الى السوق العراقية زيادة بنسبة 0.36 بالمئة كما ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية الإيرانية الى كوريا الجنوبية وأفغانستان حسب التوالي بنسبة 28.99 بالمئة و27.6 بالمئة بينما شهدت صادرات السلع الإيرانية الى الإمارت تضاؤلا بنسبة 39.18 بالمئة.

ووفقا لهذه الإحصائية فخلال التسعة أشهر الأولى للعام الإيراني الجاري سجلت الجمارك الإيرانية 115 مليونا و117 ألف طن من السلع بصورة الكترونية وبرقابة ذكية شاملة وكانت حصة السلع المستوردة من هذا الحجم 26 مليونا و595 ألف طن و88 مليونا و576 ألف طن كانت حصة السلع المصدرة غير النفطية.

واستنادا لذات الإحصائية، تم إستيراد ما تبلغ قيمته 37 مليارا و570 مليون دولار من أنواع السلع الى إيران خلال التسعة أشهر الأولى للعام الجاري مما يظهر نموا بنسبة 18.31 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وان قطع الغيار والسلع الإستثمارية كانت تشكل الحصة الأكبر من المستوردات.

كما ان مكثفات الغاز بقيمة 5 مليارات و 98 مليون دولار والبروبان المسال بقيمة مليار و 68 مليون دولار والميثانول بقيمة 835 مليون دولار وأنواع الزيوت الخفيفة وسائر المنتجات النفطية ما عدا وقود السيارات 810 ملايين دولار وخام الحديد الهيماتيت بقيمة 765 مليون دولار شكلت القسم الأكبر من السلع الإيرانية المصدرة خلال الفترة المذكورة أعلاه.