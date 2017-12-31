البث المباشر
روحاني: الإيرانيون يتفهمون الموقف الحساس لإيران والمنطقة وسيتصرفون على أساس مصالحهم الوطنية
روحاني: للناس انتقادات حول الفساد والشفافية فضلا عن الاقتصاد وليس من الدقة أن توجه كافة الانتقادات للسلطة التنفيذية
روحاني: يجب على كافة الجهات المعنية توفير الارضية للانتقاد والاحتجاج القانوني والمسيرات والتجمعات التي يكفلها الدستور
روحاني: الانتقاد في كافة المجالات من حق الشعب لكن هناك فرق بين الانتقاد والعنف وتخريب الممتلكات العامة
الرئيس روحاني: الرئيس الاميركي الذي يسعى دائما ضد مصالح الشعب الايراني لا يمكن ان يكون مشفقا عليهم
الرئيس روحاني: انتقادات الشعب ليست اقتصادية فقط وانما تشمل الفساد والشفافية
الرئيس روحاني: ليس من الدقة أن توجه في وسائل الاعلام كافة الانتقادات للسلطة التنفيذية
الرئيس روحاني: يجب على كافة الجهات المعنية توفير الارضية للانتقاد والاحتجاج القانوني والمسيرات والتجمعات القانونية
روحاني: الشعب حر في التعبير عن انتقاداته لكن يجب الانتباه بأن طريقة الانتقاد يجب أن تؤدي الى تحسين الوضع المعيشي
الرئيس روحاني: الانتقاد في كافة المجالات من حق الشعب لكن هناك فرق بين الانتقاد والعنف وتخريب الممتلكات العامة

آخر إحصائيات التجارة الخارجية الإيرانية

آخر إحصائيات التجارة الخارجية الإيرانية
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

اظهرت إحصائيات التجارة الخارجية الإيرانية للأشهر التسعة الاولى من العام الإيراني الجاري (بدأ من 21 آذار/مارس 2017) التي نشرت حديثا، انه على الرغم من نمو هذا المؤشر لكن الإستيراد تجاوز التصدير.

العالم - ايران

وحسبما جاء في تقرير إرنا نقلا عن الجمارك الإيرانية، بلغت قيمة إجمالي الصادرات غير النفطية لإيران خلال التسعة أشهر الأولى للعام الجاري 31 مليارا و640 مليون دولار حيث تضاءلت بنسبة 2.39 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.

لكن حجم صادرات السلع الإيرانية الى الصين خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري ارتفع مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم بنسبة 12.78 بالمئة كما شهدت الصادرات الإيرانية الى السوق العراقية زيادة بنسبة 0.36 بالمئة كما ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية الإيرانية الى كوريا الجنوبية وأفغانستان حسب التوالي بنسبة 28.99 بالمئة و27.6 بالمئة بينما شهدت صادرات السلع الإيرانية الى الإمارت تضاؤلا بنسبة 39.18 بالمئة.

ووفقا لهذه الإحصائية فخلال التسعة أشهر الأولى للعام الإيراني الجاري سجلت الجمارك الإيرانية 115 مليونا و117 ألف طن من السلع بصورة الكترونية وبرقابة ذكية شاملة وكانت حصة السلع المستوردة من هذا الحجم 26 مليونا و595 ألف طن و88 مليونا و576 ألف طن كانت حصة السلع المصدرة غير النفطية.

واستنادا لذات الإحصائية، تم إستيراد ما تبلغ قيمته 37 مليارا و570 مليون دولار من أنواع السلع الى إيران خلال التسعة أشهر الأولى للعام الجاري مما يظهر نموا بنسبة 18.31 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وان قطع الغيار والسلع الإستثمارية كانت تشكل الحصة الأكبر من المستوردات.

كما ان مكثفات الغاز بقيمة 5 مليارات و 98 مليون دولار والبروبان المسال بقيمة مليار و 68 مليون دولار والميثانول بقيمة 835 مليون دولار وأنواع الزيوت الخفيفة وسائر المنتجات النفطية ما عدا وقود السيارات 810 ملايين دولار وخام الحديد الهيماتيت بقيمة 765 مليون دولار شكلت القسم الأكبر من السلع الإيرانية المصدرة خلال الفترة المذكورة أعلاه.

روابط ذات صلة

قائد مقر القدس: إنقاذ رهينة ايراني في بلد جار

تصريحات يحيى السنوار عن ايران "تستفز" الاعلام الخليجي!

بيان هام للداخلية الايرانية حول الأحداث الأخيرة في البلاد

ايران: لجنة الأمن النيابية تعقد غدا اجتماعا طارئا لبحث الأحداث الأخيرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بالفيديو.. الجيش السوري يبيد مسلحي النصرة بأرياف إدلب وحماه

توقيف شاب كتب صباح الخير على فيسبوك!!

اليونان تسعي لإلغاء قرار منح اللجوء السياسي لطيار تركي

المجلس المركزي الفلسطيني يدعو الجهات الفلسطينية لـ "دورة القدس"

قائد عراقي يعلق على انباء تواجد عناصر "داعش" بقضاء الحويجة

النائب العام في طهران: امریكا تسعى لركوب موجة الاحتجاجات

البرلمان الروسي: تصريحات ترامب حول الإنجازات في سوريا لا تتفق مع الواقع

عضة قطة تقتل طفلاً في المغرب

البنتاغون يدعو قطر لتخفيف التوتر في منطقة الخليج الفارسي!

مقتل مسلحين "خطرين" فی شبه جزیرة سیناء المصرية

روحاني: الاحتجاج والانتقاد في شتى الأمور من حقوق الشعب

صحيفة بريطانية: البؤس يخيم على اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش

البلد العربي الذي استثمر 150 مليار دولار في توليد الكهرباء!

هل يختار بوتين رئيس وزراء شيوعيا في ولايته الرابعة؟!

كاميرا العالم ترصد ما يجري بدوما وحرستا.. 7 سنوات تحت الارهاب

رضايي: التدخل في الشؤون الداخلية لإيران لن يمر بدون جواب

هكذا عايد وليد جنبلاط اللبنانيين برأس السنة!

تشكيل حكومة جديدة في مالي بموجب مرسوم رئاسي

آخر إحصائيات التجارة الخارجية الإيرانية

القضاء الفرنسي يؤيد قرار طرد طبيب بسبب لحيته

الأکثر مشاهدة