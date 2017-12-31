بالصور : عربية تعيش بقلب داخل حقيبة ظهر !!

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,تخضع "سلوى حسين"، البالغة من العمر 39 عامًا، لتجربة علمية رائدة، حيث تعتمد على حقيبة ظهر معدة طبيًا لحالات للحفاظ على قلبها بداخلها، مزودة بأنابيب طبية تصل الدماء محملة بالأكسجين من الجسم إلى القلب.

وأشارت الصحيفة الى أن الحقيبة، التي تزن حولي 7 كيلو جرامات، تحوى علبة مخصصة لحفظ القلب، ومحرك يعمل باللبطاريات لعمل القلب،

ودفع الدماء إليه، بالإضافة لأنابيب نقل الدماء التي تصل القلب بالجسم.

وذكرت الصحيفة أن سلوى اكتشفت وجود خلل بعضلة قلبها قبل 6 أشهر، بعد إصابتها بضيق شديد بالتنفس نقلت على إثره للمستشفى، لتفاجأ بإصابتها بقصور بالقلب وهو ماسبب اعتلال شديد بصحتها أعجز الأطباء عن إخضاعها لعملية زراعة قلب عاجلة، أو تركيب دعامة به.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأطباء حاولوا إزالة قلبها تمامًا واستبداله بجهاز لضخ الدم للجسم، يحل محل القلب لحين يستطيع جسمها استقبال قلب بشري سليم.

المصدر : الوفد

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