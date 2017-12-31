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تحذيرات من انهيار جسر الصدور شمال شرقي ديالى

تحذيرات من انهيار جسر الصدور شمال شرقي ديالى
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

حذر مسؤول محلي في محافظة ديالى، الأحد، من "انهيار" جسر الصدور شمال شرقي المحافظة، فيما دعا القيادات الأمنية إلى اتخاذ "قرارات عاجلة" لمنع مرور الشاحنات عليه.

العالم - العراق

وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية عدنان التميمي لـ السومرية نيوز، إن "جسر الصدور على سدة الصدور الإروائية، (45 كم شمال شرقي بعقوبة)، يعد من الجسور الإستراتيجية، وله أهمية في مجالات متعددة أبرزها الامني كونه معبراً أساسياً في تنقل القطعات العسكرية في قواطع حوض الصدور بالكامل".

واضاف التميمي، أن "سير شاحنات وبأعداد كبيرة محملة بمواد انشائية من الرمل والحصى زاد من الضغط على ركائز الجسر، وبدأت تبرز مؤخراً تشققات واضحة تهدد بانهياره في أي لحظة".

وحذر التميمي من "انهيار جسر الصدور في أي لحظة بسبب مرور أعداد كبيرة من الشاحنات عليه يومياً، وهي تخالف معايير الحمولة"، داعياً القيادات الامنية الى "اتخاذ قرارات عاجلة لمنع مرور الشاحنات وإجراء كشف موقعي من قبل لجنة هندسية لبيان أوضاع الجسر قبل فوات الأوان".

ويعد جسر الصدور من الجسور المهمة التي تربط مناطق زراعية واسعة بمركز قضاء المقدادية مروراً بسدة الصدور الاروائية.

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