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روحاني: الإيرانيون يتفهمون الموقف الحساس لإيران والمنطقة وسيتصرفون على أساس مصالحهم الوطنية
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روحاني: يجب على كافة الجهات المعنية توفير الارضية للانتقاد والاحتجاج القانوني والمسيرات والتجمعات التي يكفلها الدستور
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الرئيس روحاني: الرئيس الاميركي الذي يسعى دائما ضد مصالح الشعب الايراني لا يمكن ان يكون مشفقا عليهم
الرئيس روحاني: انتقادات الشعب ليست اقتصادية فقط وانما تشمل الفساد والشفافية
الرئيس روحاني: ليس من الدقة أن توجه في وسائل الاعلام كافة الانتقادات للسلطة التنفيذية
الرئيس روحاني: يجب على كافة الجهات المعنية توفير الارضية للانتقاد والاحتجاج القانوني والمسيرات والتجمعات القانونية
روحاني: الشعب حر في التعبير عن انتقاداته لكن يجب الانتباه بأن طريقة الانتقاد يجب أن تؤدي الى تحسين الوضع المعيشي
الرئيس روحاني: الانتقاد في كافة المجالات من حق الشعب لكن هناك فرق بين الانتقاد والعنف وتخريب الممتلكات العامة

سيناتور روسي: للعامل الخارجي دور في أحداث إيران

سيناتور روسي: للعامل الخارجي دور في أحداث إيران
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر قسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي، أن ثمة عاملا خارجيا وراء الاحتجاجات في إيران.

العالم - إيران

وفي تصريح لوكالة "نوفوستي" قال كوساتشوف، اليوم الأحد، إن موجة الاحتجاجات التي تشهدها إيران عشية أعياد رأس السنة الميلادية، تأتي أساسا كمؤشر لتطورات سياسية داخلية، وثمة عوامل اقتصادية واجتماعية، بينها مستوى البطالة وتضخم العملة الوطنية، تؤثر هي الأخرى على الوضع في البلاد، وإن كانت الأوضاع الاقتصادية في إيران ليست هي الأسوأ في المنطقة.

مع ذلك أشار السيناتور الروسي إلى أن هناك ما يدل على وجود عامل خارجي معين وراء هذه الأحداث. 

ومع أن كوساتشوف دعا إلى عدم المبالغة في نسبة الأحداث الإيرانية إلى تأثير مباشر من قبل واشنطن، إلا أنه ذكر أن التصريحات الرسمية الأمريكية التي جاءت ردا على هذه الأحداث تبدو وكأنها تلميح للمتظاهرين مفاده: «نحن ندعم الشعب الإيراني في نضاله دفاعا عن حقوقه ومعارضته للفساد وتبذير النظام للثروات الوطنية عبر تمويل الإرهاب في الخارج، وإذا اتخذتم هذه الأهداف شعارات لتحرككم فسيكون الدعم الخارجي لكم مضمونا»!

وأعرب كوساتشوف عن قناعته بأن واشنطن ستستغل كل ذريعة لزعزعة الوضع في إيران التي أعلنتها واشنطن "عدوا رقم واحد" لأمريكا. وذكر السيناتور بهذا الصدد أن الولايات المتحدة تجري مشاورات مع إسرائيل حول سبل الضغط على طهران، وأن البلدين عقدا، في الـ12 ديسمبر/كانون الأول، اتفاقا سريا بشأن التصدي للسياسة الإيرانية.

واستبعد كوساتشوف حدوث ثورة في إيران، متوقعا أن تهدأ موجة الاحتجاجات قريبا، لكنه أكد أن على طهران أن تتوخى اليقظة.

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