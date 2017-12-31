المجلس المركزي الفلسطيني يدعو الجهات الفلسطينية لـ "دورة القدس"

العالم - فلسطين

وأكد الزعنون، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن الدورة القادمة للمجلس ستنعقد في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله يومي الـ14 والـ15 يناير/كانون الثاني القادم بعنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

وشدد الزعنون على أهمية الدورة القادمة للمجلس المركزي في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية، خاصة الإعلان الأمريكي العدواني على حقوق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين المستقلة.

وأشار الزعنون إلى أن المجلس المركزي في هذه الدورة بصدد إجراء مراجعة شاملة للمرحلة السابقة بكافة جوانبها والبحث في استراتيجية عمل وطنية لمواجهة التحديات التي تهدد المشروع الوطني الفلسطيني.

وأكد أنه سيقوم بتوجيه الدعوات الرسمية لكافة أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني خلال اليومين القادمين، بمن فيهم أعضاء حركة حماس، كما سيتم توجيه دعوة رسمية لحركة "الجهاد الإسلامي" للمشاركة في أعمال هذه الدورة.