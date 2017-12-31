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مقتل رجال شرطة هنود ومسلحين في هجوم بكشمير

مقتل رجال شرطة هنود ومسلحين في هجوم بكشمير
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول في الشرطة إن أربعة من رجال الشرطة الهندية شبه العسكرية واثنين من المسلحين قتلوا في تبادل لإطلاق النار بعدما اقتحم المسلحان مركزالتدريب الشرطة في كشمير اليوم الأحد.

العالم - اسیا

وأبلغ راجيش ياداف المتحدث باسم قوة الاحتياط المركزية التابعة للشرطة رويترز بأن ما لا يقل عن اثنين من المسلحين دخلوا المبنى حوالي الساعة الثانية والنصف فجرا في ليتبورا، جنوبي سريناجار.

أضاف أن المسلحين أطلقا النار عشوائيا وألقيا قنابل قبل دخولهما المركز.

وقال إس.إن سرينفاستاف، المدير العام المسؤول عن قوة الاحتياط المركزية التابعة للشرطة، إن مسلحا أو أكثر ربما ما زالوا مختبئين. واستهدف مسلحون معسكرات للشرطة في كشمير خلال الأشهر الأخيرة.

وقتل ثمانية من رجال الشرطة الهندية عندما هاجم مسلحو جيش محمد معسكرا تابعا للأمن في جنوب كشمير في أغسطس آب.وقال إس.بي فايد المدير العام لشرطة جامو وكشمير إن القوات الهندية قتلت 206 مسلحين هذا العام.  وكان العدد الإجمالي العام الماضي 150 مسلحا.

وتتهم الهند باكستان بتدريب المسلحين وتزويدهم بالسلاح ومساعدتهم على التسلل عبر خط السيطرة الذي يقسم كشمير، وهي اتهامات تنفيها باكستان.

 

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