طيران العدوان يلقي قنابل ضوئية بنهم و17 شهيدا وجريحا فقط بحجة

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وأفاد مصدر محلي بمحافظة حجة عن وقوع 4 شهداء و10 جرحى ضحايا غارة استهدفت مواطنين في عزلة الجعدة بمديرية ميدي.

وفي حجة 3 شهداء وعدد من الجرحى حصيلة أولية لغارات العدوان السعودي على منازل المواطنين في مديرية الشغادرة.

وفي صعدة 5 غارات لطيران العدوان السعودي على محميات زراعية بالقرب من الطلح بمديرية سحار في وقت سابق، ثم عاود استهداف مزارع المواطنين بالقرب من الطلح في سحار بـ3 غارات اخرى.

كما ان قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف المناطق الغربية من مديرية منبه الحدودية.

واضاف المصدر ان طيران العدوان يلقي عدد من القنابل الضوئية في سماء مديرية نهم.

وفي جيزان طيران العدوان السعودي يشن غارة على وادي جارة، وغارة على موقع الطلعة بنجران.

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