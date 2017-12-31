كوريا الجنوبية تطور دبابة "شفافة"

العالم –أسیا

وستسمح هذه الأنواع من الأسلحة جيش كوريا الجنوبية بدخول مستوى تكنولوجي جديد نوعيا. من بين التطويرات الجديدة الموعودة — دبابة "شفافة"، وغواصة فائقة السرعة، و"محطات شحن طائرة" للطائرات بدون طيار والكثير غير ذلك.

وأولى الخبراء اهتماما خاصا لما يسمى "بالدبابة الشفافة". ويؤكد المهندسون الكوريون، أنهم قادرين على إنشاء تكنولوجيا تسمح بخفي الدبابات عن رادار العدو وأنظمة الأشعة تحت الحمراء. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدبابة ستكون غير مرئية تقريبا للعين المجردة. ومن الواضح أن الدبابة ستكون "شفافة" أو غير مرئية تماما، ولذلك حصلت على هذا الاسم غير العادي.

ولم ينسى الكوريون موضوع الطائرات بدون طيار. إنهم يخططون لإنشاء طائرات بدون طيار مصغرة بحجم النحل. ونظرا لصغر حجمها، فإنه لا يمكن الكشف عنها من قبل الرادارات، في حين أنها ستستطيع جمع المعلومات، وإذا لزم الأمر، أيضا شن هجمات على أهداف العدو.

وثمة تطوير آخر واعد مثير للاهتمام هو "محطة شحن طائرة" للطائرات بدون طيار. هذا شاحن طائر في الهواء. إذا لزم الأمر، فإن الطائرات بدون طيار ستطير إلى هناك، وشحن بطارياتها.

ويقر المهندسون الكوريون بأنه من الممكن ألا تتحقق جميع خططهم بالكامل، ولكن بعض المشاريع سوف تتجسد في نهاية المطاف في شكل أنواع جديدة من الأسلحة التي سيحصل عليها الجيش.

217