الكيان الإسرائيلي يمدد اعتقال نور التميمي لـ 100 يوم

العالم - فلسطين

وقال الناشط في مقاومة الاستيطان محمد التميمي: "الاحتلال قرر تمديد اعتقال نور لمدة 100 يوم بعد تقديم لائحة اتهام جديدة".

يذكر أن القوات الإسرائيلية اعتقلت نور وابنة عمها عهد وزوجة عمها ناريمان، على خليفة شريط مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيامهن بطرد جنود إسرائيليين من باحة منزلهن في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وقال الناشط في مقاومة الاستيطان محمد التميمي إن سلطات الكيان الإسرائيلي رفضت إطلاق سراح نور، رغم قرار المحكمة الإفراج عنها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف شيكل.