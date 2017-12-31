البخيتي: الشراكة بين أنصار الله والمؤتمر لها مستقبل كبير

العالم - اليمن

وأضاف البخيتي في اتصال مع "الميادين" أنّ "الشراكة بين أنصار الله والمؤتمر لها مستقبل كبير في مواجهة العدوان، وفي الانتخابات المقبلة"، مشيراً إلى أن "محاولات السعودية والإمارات لإحداث تحالفات جديدة في اليمن لم تنجح، وقد عبّروا عن فشلهم".

ونوّه القيادي في أنصار الله الى أنّ العلاقات مع حزب الإصلاح لم تقطع، والاتصالات مستمرة بين القيادتين، موضحاً أن الحزب في حالة انقسام، بعضهم مع الإمارات والقسم الآخر ضد العدوان.

ويأتي كلام البخيتي عقب تصريحات للقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام طارق الشامي والتي قال فيها إنّ المؤتمر الشعبي لن يكون إلى جانب العدوان على الشعب اليمني، وتَمنّى الإسراع في إجراءات الإفراج عن المحتجزين والمعتقلين خارج إطار الدستور وأن يتم تطبيع الحياة العامة وأن يعود الجميع للعمل صفّاً واحداً في وجه العدوان.

المصدر : الميادين

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