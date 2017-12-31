البث المباشر

البخيتي: الشراكة بين أنصار الله والمؤتمر لها مستقبل كبير

البخيتي: الشراكة بين أنصار الله والمؤتمر لها مستقبل كبير
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي في حركة أنصار الله محمد البخيتي أن دول عدوان التحالف السعودي على اليمن فشلت في إحداث الفتنة بين حزب المؤتمر الشعبي وحركة أنصار الله.

العالم - اليمن

وأضاف البخيتي في اتصال مع "الميادين" أنّ "الشراكة بين أنصار الله والمؤتمر لها مستقبل كبير في مواجهة العدوان، وفي الانتخابات المقبلة"، مشيراً إلى أن "محاولات السعودية والإمارات لإحداث تحالفات جديدة في اليمن لم تنجح، وقد عبّروا عن فشلهم".

ونوّه القيادي في أنصار الله الى أنّ العلاقات مع حزب الإصلاح لم تقطع، والاتصالات مستمرة بين القيادتين، موضحاً أن الحزب في حالة انقسام، بعضهم مع الإمارات والقسم الآخر ضد العدوان.

ويأتي كلام البخيتي عقب تصريحات للقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام طارق الشامي والتي قال فيها إنّ المؤتمر الشعبي لن يكون إلى جانب العدوان على الشعب اليمني، وتَمنّى الإسراع في إجراءات الإفراج عن المحتجزين والمعتقلين خارج إطار الدستور وأن يتم تطبيع الحياة العامة وأن يعود الجميع للعمل صفّاً واحداً في وجه العدوان.

المصدر : الميادين

5

روابط ذات صلة

هكذا يكشف الناطق باسم انصار الله خبث السفير الامريكي لدى اليمن!

انصار الله تؤكد على "اميركية الحرب" ضد اليمن

انصار الله: اتهام إيران بإمدادنا بصاروخ محاولة لإلهاء العرب عن قرار القدس

واشنطن تكرر مزاعمها.. ايران دعمت انصار الله بالصواريخ!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

حماس وفتح: قرار الليكود خطير ومتمسكون بالأرض

البخيتي: الشراكة بين أنصار الله والمؤتمر لها مستقبل كبير

هل تدق مصر طبول الحرب مع إثيوبيا؟!

محمود عباس يستدعي ممثل منظمة التحرير لدى واشنطن للتشاور

قنص 8 جنود سعوديين ومرتزقين في جيزان ونجران وعسير

بالفيديو.. اصطياد حيوان الرفش الخطير في العراق!

الكيان الإسرائيلي يمدد اعتقال نور التميمي لـ 100 يوم

هذه هي البحرين في 2017..

إنقاذ رجل أعمال من اغتيال مؤكد وقائد العصابة أخ لنائب بالبرلمان السوري !

حزب الليكود يصوت بالاجماع على فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية

بالصور.. بابا نويل يطرق باب الفلوجة

طيران العدوان يلقي قنابل ضوئية بنهم و17 شهيدا وجريحا فقط بحجة

شاهد : الشفق القطبي ينعش السياحة في النرويج

روحاني:من يعادون الشعب الايراني لا يحق لهم التباكي عليه 

بالصور.. سلاح صيني يرعب الأمريكيين

الصومال تحاصر عناصر "شبكة أبوظبي"

كوريا الجنوبية تطور دبابة "شفافة"

المشتبه بارتكابه اعتداء سان بطرسبورغ يقر بفعلته

مقتل شرطي وإصابة 6 في إطلاق نار بكولورادو الأمريكية

مصر تشدد إجراءات الأمن بمحيط الكنائس مع بدء العام الجديد

الأکثر مشاهدة