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الرئيس التشادي يعلن اجراء انتخابات تشريعية في 2018

الرئيس التشادي يعلن اجراء انتخابات تشريعية في 2018
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

اعلن الرئيس التشادي ادريس ديبي الاحد ان انتخابات تشريعية ستجري في 2018 بعدما كانت مقررة منذ 2015 وارجئت مرارا.

العالم - افريقيا

وقال ديبي في خطاب متلفز "يسرني ان اعلن، عشية العام الجديد، ان انتخابات تشريعية ستجري في 2018".

وكانت الولاية الثالثة للبرلمان انتهت في 21 حزيران/ يونيو 2015 لكن قانونا دستوريا نص على تمديدها.

وفي شباط/ فبراير الفائت، ارجأ ديبي الانتخابات حتى اشعار آخر.

ويتولى ديبي السلطة منذ 1990 واعيد انتخابه لولاية خامسة في نيسان/ ابريل 2016 اثر انتخابات اثارت جدلا.

وبذريعة الافتقار الى الوسائل، اعلن ديبي ان الانتخابات التشريعية لن تجري قبل 2019 ما اثار سخط المعارضة.

واضاف في خطابه ان "هذا الاستحقاق الانتخابي الاساسي والذي تنتظره الطبقة السياسية التشادية برمتها ستواكبه من دون شك حماسة سياسية كبيرة".

ودعت احزاب المعارضة مرارا الى اجراء انتخابات تشريعية.

وتابع ديبي "ادعو مختلف اللاعبين السياسيين منذ الان الى (التحلي) بروح المسؤولية والوطنية".

الى ذلك، اعلن الرئيس التشادي عقد "منتدى وطني جامع" سيضم "كل القوى الحية في تشاد بهدف بحث مختلف محاور الاصلاح".

وقال ايضا "علينا ان نسهر على السلام والامن وهما شرطان اساسيان للتقدم. وهنا، من المهم ان نبقى على الدوام حذرين على الجبهة الامنية وعلى صعيد مكافحة الارهاب".

المصدر : فرانس برس

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