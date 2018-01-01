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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل الشابين أمجد أبوسفاقة وعبدالكريم عبد الدايم عقب اقتحامها مدينة طولكرم
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم قرية عين عريك غرب رام الله
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم وسط إطلاق للقنابل الغازية
ا ف ب: مقتل 10 أميركيين في تحطم طائرة صغيرة بكوستاريكا
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بني نعيم شرق الخليل من منطقة يقين
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم حي الزيدات في بلدة بني نعيم قضاء الخليل
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات قرب الجدار الفاصل في بلدة أبوديس شرق القدس المحتلة
روحاني: النقد شيء والعنف وتدمير الممتلكات شيء آخر
مراسل العالم : اطلاق صاروخ زلزال-2 على تجمعات المرتزقة في حليف بمديرية الغيل في الجوف وسقوط عدد من القتلى والجرحى
حزب الليكود يصوت بالاجماع على قرار فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية
ا ف ب: مقتل 10 أميركيين في تحطم طائرة صغيرة بكوستاريكا
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش
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