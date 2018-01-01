رئيس النيجر يعد بتعزيز جيش بلاده بمواجهة المسلحين

العالم - افريقيا

وقال يوسفو "في 2017 واجهنا التحديات نفسها التي واجهناها خلال السنوات السابقة. يتعلق الامر خصوصا بتهديدات المنظمات الارهابية والاجرامية لبلادنا".

واضاف "لقد أُخِذت هذه التحديات بالاعتبار في وقت مبكر جدا"، مشددا على ان النيجر وبموارده الضئيلة "سعى جاهدا (...) لتدريب جنوده وتجهيزهم".

واكد يوسفو ان هذه الجهود لن تتوقف في 2018، واعدا ببرنامج لدعم الجيش مع "انشاء بنى تحتية عسكرية حيثما دعت الحاجة".

واوضح ان "الهدف هو ان نتمكن من مواجهة اي تهديد مهما كان".

وكثيرة هي التحديات في النيجر، احد افقر بلدان العالم الواقع في منطقة الساحل الافريقي التي تعاني من نشاط جماعات مسلحة ومهربين وازمة مهاجرين.

المصدر : فرانس برس

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