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السعودية ترفع أسعار المشتقات النفطية

السعودية ترفع أسعار المشتقات النفطية
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية تطبيق أسعار جديدة للمشتقات النفطية اعتبارا من بداية اليوم الاثنين، وتشمل الأسعار الجديدة ضريبة القيمة المضافة.

العالم - السعودية

ووفق بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية سيباع البنزين من فئة 91 بسعر 1.37 ريال لكل لتر، والبنزين من فئة 95 بسعر 2.04 ريال للتر الواحد، والديزل للصناعة والمرافق 0.378 ريال.

وقالت الوزارة في بيانها إن الزيادة تأتي "ضمن خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار منتجات الطاقة، التي تهدف إلى تقليص النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي لمنتجات الطاقة في المملكة".

وأضافت أن ذلك يأتي لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية، وتعزيز استدامتها، وتراوحت الزيادة الجديدة بين 82% و126%.

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