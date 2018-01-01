احتمال تقليص مدة اقامة الحجاج الايرانيين في المدينة المنورة

العالم ـ إيران

وأشار محمدي الذي يزور السعودية لإجراء المفاوضات مع مسؤولي شؤون الحج السعوديين في صفحته على "الانستغرام" إلى أنه قام ليلة أمس بزيارة المدينة المنورة والحرم النبوي الشريف وقبور أئمة البقيع عليهم السلام.

وبيّن أنه خلال مفاوضاته مع الجانب السعودي طالب بشكل جاد برفع حصة الحجاج الإيرانيين وقال: رغم أن وزارة الحج السعودية إثر إكمال مشروع توسعة المسجد الحرام تنوي زيادة عدد الحجاج إلا أنه ليس فقط لم يتم إيجاد إمكانات جديدة للإقامة في المدينة المنورة فحسب بل إثر هدم أجزاء من مناطق شرق وجنوب وإلى حدما غرب المسجد النبوي الشريف فإن سعة الإقامة تقلصت مقارنة مع السنوات الـ4 الماضية.

وأضاف: وعلى هذا المنوال فإن على الأقل حتى العامين القادمين والذي سيتم تدشين جزء من حي "دار الهجرة " الجديد والحديث ويقع على بعد 3 كيلومترات من المسجد النبوي الشريف، فإنه يجب تقليص مدة إقامة الحجاج في المدينة المنورة بسبب عدم وجود الإمكانيات المناسبة.

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