جبهات الحدود تشتعل.. صاروخ باليستي وقنص وتدمير ومصرع مرتزقة

العالم - مراسلونا
وافادت المصادر العسكرية المتواجدة في الصفوف الامامية في جبهات الحدود، حيث رصدت هذه العمليات بحسب وكالة النجم الثاقب، كالاتي:
الجوف: اطلاق صاروخ زلزال2 على تجمعات المنافقبن في حليف بمديرية الغيل وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.
الجوف: اطلاق صاروخ زلزال2 على تجمعات المرتزقة في حليف بمديرية الغيل وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.
نجران: قنص 3 جنود سعوديين في موقعي الشرفة والشبكة.
نجران: سلاح المدفعية تستهدف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في تبة الشبكة قبالة منفذ الخضراء.
نجران: مدفعية الجيش واللجان تستهدف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في نهوقة.
- قنص خمسة من مرتزقة العدوان في مناطق متفرقة من مديرية صرواح بمأرب.
- عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع الجيش السعودي في موقع الطلعة بنجران أدت إلى مصرع وإصابة عدد منهم.
- العملية تمثلت في استهداف تعزيزات للجنود السعوديين بصواريخ الكاتيوشا في موقع الطلعة بنجران وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.
- العملية تزامنت مع سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي بعملية هجومية اخرى للقوات اليمنية على تبة الخشباء قبالة منفذ الخضراء بنجران.
- إحراق آلية عسكرية تابعة لمرتزقة الجيش السعودي في تبة الرمضة بجيزان.
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