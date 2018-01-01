جبهات الحدود تشتعل.. صاروخ باليستي وقنص وتدمير ومصرع مرتزقة

العالم - مراسلونا

وافادت المصادر العسكرية المتواجدة في الصفوف الامامية في جبهات الحدود، حيث رصدت هذه العمليات بحسب وكالة النجم الثاقب، كالاتي:

الجوف: اطلاق صاروخ زلزال2 على تجمعات المنافقبن في حليف بمديرية الغيل وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

الجوف: اطلاق صاروخ زلزال2 على تجمعات المرتزقة في حليف بمديرية الغيل وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

نجران: قنص 3 جنود سعوديين في موقعي الشرفة والشبكة.

نجران: سلاح المدفعية تستهدف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في تبة الشبكة قبالة منفذ الخضراء.

نجران: مدفعية الجيش واللجان تستهدف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في نهوقة.

- قنص خمسة من مرتزقة العدوان في مناطق متفرقة من مديرية صرواح بمأرب.

- عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع الجيش السعودي في موقع الطلعة بنجران أدت إلى مصرع وإصابة عدد منهم.

- العملية تمثلت في استهداف تعزيزات للجنود السعوديين بصواريخ الكاتيوشا في موقع الطلعة بنجران وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

- العملية تزامنت مع سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي بعملية هجومية اخرى للقوات اليمنية على تبة الخشباء قبالة منفذ الخضراء بنجران.

- إحراق آلية عسكرية تابعة لمرتزقة الجيش السعودي في تبة الرمضة بجيزان.

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