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مقتل 25 حطابا في هجوم لـ"بوكو حرام" شمال شرق نيجيريا

مقتل 25 حطابا في هجوم لـ
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

قتل عناصر جماعة بوكو حرام 25 حطابا، في قرية بولاية بورنو شمال شرق نيجيريا بحسب حصيلة جديدة وردت أمس الأحد.

العالم-افريقيا

وكانت حصيلة سابقة قد تحدثت السبت عن مقتل أربعة حطابين في هذا الهجوم، عندما فتح إرهابيو بوكو حرام النار على مجموعة من الحطابين.

وقال بونو غانا وهو حطاب نجا من الهجوم لوكالة "فرانس برس"، إنه بالإضافة إلى الجثث الأربع "عثرنا على 21 جثة جديدة عندما فتشت فرق الإنقاذ المكان بحثا عن العديد من القرويين، الذين لم يعودوا إلى منازلهم بعد حصول الهجوم".

وفتح مسلحون على دراجات بخارية النار على التجار فيما كانوا يحمّلون حطبا على سيارة نصف نقل في قرية مايوا على بعد حوالى 20 كلم من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو المضطربة في شمال شرق نيجيريا.

وأضرم المسلحون النار في ثلاثة عربات محملة بالحطب كانت ستتوجه إلى المدينة المضطربة. 

وفي الأشهر الأخيرة ازدادت هجمات الإرهابيين على مواقع عسكرية ومدنية وعلى القرى النائية في شمال  البلاد.

وتتهم بوكو حرام تجار الخشب بالتجسس وتمرير المعلومات للجيش النيجيري. 

وفي أغسطس الفائت، قطعت الجماعة رؤوس ثلاثة تجار في قرية تبعد 40 كلم من مايدوغوري اتهمتهم بأنهم عملاء لقوى الأمن.

وفي أبريل، نصب الإرهابيون كمينا لتجار خشب يجمعون الحطب في كاياملا على بعد 10 كلم من مايدوغوري وقتلوا ثمانية منهم.

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