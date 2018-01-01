البث المباشر
مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تعتقل النائب بالمجلس التشريعي عن حماس ناصر عبد الجواد بعد اقتحام منزله ببلدة دير بلوط
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين اثر اقتحامها لمدينة طولكرم بالضفة الغربية
مصادر فلسطينية: مقاومون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مدينة طولكرم بالضفة المحتلة
ا ف ب: الزعيم الكوري الشمالي يقول إن زر إطلاق السلاح النووي بات موجودا على مكتبه
ا ف ب: كيم جونغ-اون يقول إنه يجب على كوريا الشمالية أن تنتج كميات كبيرة من القنابل النووية والصواريخ
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل الشابين أمجد أبوسفاقة وعبدالكريم عبد الدايم عقب اقتحامها مدينة طولكرم
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم قرية عين عريك غرب رام الله
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم وسط إطلاق للقنابل الغازية
ا ف ب: مقتل 10 أميركيين في تحطم طائرة صغيرة بكوستاريكا
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بني نعيم شرق الخليل من منطقة يقين

الغوطة الشرقية لم تعد جبهة هادئة.. بداية عام جديد ونصر كبير

الغوطة الشرقية لم تعد جبهة هادئة.. بداية عام جديد ونصر كبير
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

تحضرت العاصمة دمشق بقاطنيها بمختلف الانتماءات الدينية لاستقبال العام الجديد على أمل أن يكون عام السلام لسوريا التي ما زالت تعاني من الإرهاب للعام السابع على التوالي، فكل من يزور دمشق يشعر بالطمأنينة التي كانت تنعم بها العاصمة قبل الحرب ، وقد كان للجيش السوري كلمةً أخرى في الميدان ليؤكد لأهل الشام وقاطنيها بأن عام النصر سيكون بسواعد رجالها وحُماتها أبطال الجيش العربي السوري.

العالم - مقالات وتحليلات

استيقظ أهالي العاصمة صباح الاحد على أصوات الاشتباكات وضربات المدفعية المستهدفة مواقع الميليشيات المسلحة في عمق الغوطة الشرقية حيث شن الجيش السوري هجوماً مباغتاً في مزارع دوما على جبهات حوش الضواهرة وتل فرزات وحوش الفضائية في قطاع المرج حيث يتمركز فيها مسلحو تنظيم “جيش الإسلام” .

وفي التفاصيل فقد تقدمت وحدات الاقتحام في الجيش السوري تحت غطاء جوي ومدفعي مكثف حيث دارت اشتباكات عنيفة مع الميليشيات المسلحة ليعلن مصدر ميداني لـ"دمشق الآن" بعد ساعات قليلة من بدء العملية سيطرة الجيش السوري على عدة مزارع ونقاط حاكمة على طريق البلالية ليوقع في صفوف التنظيم سبعة قتلى ومصادرة أسلحتهم .

أما في حرستا دارت اشتباكات عنيفة منذ ساعات الصباح ضد تنظيم “جبهة النصرة” في محيط إدارة المركبات حيث نفذ سلاح الجو ما لا يقل عن أربعين غارة استهدفت المواقع الأمامية والخلفية لتنظيمي “فيلق الرحمن “و ” جبهة النصرة” في كل من بلدات حرستا وعربين ومديرا.

عامٌ جديد سيكون عام النصر والسلام لسوريا وشعبها وسيرسم معالم المنطقة بدماء أبناء الوطن الذين يضحون بكل ما يملكون ليعيدوا الفرحة إلى بيوت السوريين الذين عانوا من الحرب والإرهاب طيلة سبع سنوات

موقع "دمشق الآن"

2-10

روابط ذات صلة

هذا آخر ما فعلته الجماعات المسلحة قبيل خروجها من الغوطة الغربية !

وصول سيارات الهلال الاحمر السوري الى الغوطة الغربية لنقل مسلحي النصرة

خروج الدفعة الاخيرة من المخطوفين والحالات الانسانية من الغوطة الشرقية

أربع معلومات عن بيت جن.. آخر معاقل المسلحين في الغوطة الغربية

بالفيديو...انطلاق عمليات الإجلاء الطبي من الغوطة الشرقية بسوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

قاضي إعدام صدام حسين يكشف مفاجاة... لهذا السبب عجلت في إعدامه! 

بالفيديو: غارات سعودية بلا هوادة تطحن مدنيين تحت انقاض منازلهم

إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى البحرين

بالصور: هذا ما فعلته "كارمن" بفرنسا في رأس السنة

تقرير: المغرب من أهم الدول شراءً للسلاح الامريكي

شيخ الأزهر يدعو إلى تحرك دولي من أجل فلسطين والمضطهدين في بورما

مقتل 25 حطابا في هجوم لـ"بوكو حرام" شمال شرق نيجيريا

وفاة الكاتب الصحفي المصري إبراهيم نافع عن عمر 84 عاما

طهران: الشعب الايراني يرجح امنه القومي على ارهاب ترامب

الغوطة الشرقية لم تعد جبهة هادئة.. بداية عام جديد ونصر كبير

الشارع الاردني يترقب مضاعفة سعر الرغيف بعد "اسرع" موازنة يقرها البرلمان

بالفيديو... لاعب كرة عربي يسعف زميله المصاب داخل المعلب

زعيم كوريا الشمالية: زر إطلاق "النووي" جاهز على مكتبي

بمناسبة العام الجديد 2018.. الحريري يهنئ عون وبري: نجتمع دائما على حماية لبنان

2017.. عام هرولة ثلاث دول عربية نحو التطبيع العلني مع الاحتلال

عودة خدمة "واتساب" بعد تعطلها في أغلب دول العالم

وزير النفط السوري يعلن عن مفاجأة كبرى!

جبهات الحدود تشتعل.. صاروخ باليستي وقنص وتدمير ومصرع مرتزقة

ليلى عبداللطيف تفجر مفاجآت من العيار الثقيل حول توقعات سوريا للعام 2018!

جون كيري: نعرف القليل عن ما يحدث في إيران

الأکثر مشاهدة